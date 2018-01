Borse Europa cauta con shutdown Usa

Borse Europa poco mosse - occhi su M&A : ... con gli investitori focalizzati sull'attività di M&A mentre la fine della composizione della crisi politica tedesca sembra non aver avuto grosso impatto sui listini.

Borse Europa chiudono deboli : MILANO, 15 GEN - Chiusura debole per le Borse europee, con Milano sola in terreno positivo (+0,49% a 23.543 punti). Piatta Madrid (+0,05% a 10467 punti). Negative Londra (-0,12% a 7.769 punti) e ...

Tasse universitarie - l’Italia terza più cara d’Europa. Poche Borse di studio e nessun aiuto per affitto e bollette : In Italia non solo le Tasse universitarie sono tra le più alte d’Europa, ma il nostro Paese non è neppure fra quelli che sostengono maggiormente l’istruzione dei giovani. Tra gli Stati dove l’università è economicamente più accessibile ci sono sicuramente Germania, Danimarca, Finlandia, Svezia, Scozia e Norvegia. Le rette più alte sono quelle della Gran Bretagna, anche se nel Regno Unito gli studenti possono iniziare a pagare dopo la laurea. La ...

Borse - Piazza Affari di nuovo regina d'Europa : "Il linguaggio relativo a varie dimensioni della posizione di politica monetaria e alla guidance sul futuro dice Francoforte potrebbero essere rivisti all'inizio" del 2018. Gli investitori, sempre ...

Borse : la migliore in Europa nel 2017 è Zurigo +14 - 1% : Una vittoria sul filo di lana, Milano infatti gli è subito dietro con 13,6%. Staccate Francoforte e Parigi -

Borse : ecco perchè preferire l'Europa agli Usa nel 2018 : Il terzo fattore per il quale Marzotto SIM guarda con più favore all'Europa rispetto agli Usa riguarda l'economia. Gli esperti riconoscono che la riforma fiscale Usa è positiva per il mercato ...

Borse Europa deboli - Londra piatta : MILANO, 20 DIC - Borse europee ancora deboli in attesa del via libera definitivo alla riforma fiscale negli Stati Uniti. Londra è la Piazza migliore ma è sulla parità. La peggiore è Madrid, che cede ...

Le Borse asiatiche salgono a nuovi record in scia a Wall Street - Europa cauta : MILANO - Ore 10:45. Le Borse asiatiche hanno ufficialmente lasciato alle spalle il breve periodo di correzione, spinte ancora dai ecord di Wall Street che ha recuperato ottimismo grazie alle ...

Borse Europa deboli - pesa impasse Merkel : MILANO, 21 NOV - Le Borse europee sono deboli. I mercati viaggiano cauti, in attesa degli sviluppi della situazione politica tedesca, con la cancelliera Merkel che non è riuscita a formare una ...

Borse deboli in tutta Europa - ma a Milano volano Creval e Carige : Piazza Affari apre piatta, con le eccezioni di Creval e Carige, nel giorno dopo il no al trasferimento a Milano dell'Ema, l'agenzia europea del farmaco, e mentre le piazze del Vecchio Continenti, ...

Borse : l'Asia rimbalza - l'Europa tenta la riscossa : L'economia italiana sta mostrando segnali di ripresa anche se, dopo sei anni di stagnazione, il processo di recupero è destinato a durare a lungo, fa sapere Standard and Poor's in un report sull'...

Borse Europa in rosso - Londra (-0 - 6%) : MILANO, 10 NOV - Le Borse europee sono in rosso e si avviano a chiudere la peggiore seduta di novembre. L'Indice Eurostoxx 600 non scendeva così dal 25 ottobre. Londra cede lo 0,6%, Parigi lo 0,27%, ...

Borse Europa in calo - Milano maglia nera : Milano, 8 NOV - Borse europee negative, con Milano (-0,8%) maglia nera. Madrid perde lo 0,4%, mentre Parigi cede lo 0,3% e Francoforte lo 0,2%. Piatta Londra. I comparti che appesantiscono i listini ...