Borse asiatiche positive Tokyo sulla parità

Borse asiatiche in rialzo. Tokyo scende dopo i recenti record : Di un certo aiuto anche l' apprezzamento del petrolio e dell'euro , quest'ultimo dopo che la Banca Centrale Europea ha segnalato la fine dei massicci stimoli all'economia. In controtrend Tokyo , dove ...

Borse asiatiche in rosso su prese di profitto e malumore di Wall Street : (Teleborsa) - Prevale il segno meno tra le principali Borse asiatiche , zavorrate da qualche presa di profitto ma anche dalla performance negativa di Wall Street. La Borsa più grande del mondo ha ...

Borse asiatiche positive : (Teleborsa) - Inizio di settimana positivo per le principali Borse asiatiche, dove la piazza di Tokyo con l'indice Nikkei guadagna lo 0,89% a 23.714,53 punti proseguendo la scia rialzista della ...

Borse asiatiche positive e vicino ai massimi : (Teleborsa) - Ultima seduta della settimana in tono rialzista per le principali Borse asiatiche, galvanizzate dai dati USA sull'occupazione che confermano l'espansione economica, alimentando ottimismo ...

Ancora acquisti sulle Borse asiatiche. Hong Kong al top di 10 anni : (Teleborsa) - Ancora una sessione positiva per l'azionario asiatico , sempre orfano di Tokyo che tornerà a trattare domani dopo alcuni giorni di chiusura per festività. A sostenere il sentiment la ...

Buona la prima per le Borse asiatiche. Tokyo chiusa per festività : (Teleborsa) - Il 2018 inizia all'insegna degli acquisti per le principali Borse asiatiche , oggi orfane di Tokyo , che resterà chiusa per festività sia oggi, 2 gennaio, che domani. Di un certo aiuto l'...

Prevalgono gli acquisti sulle Borse asiatiche : Prevale il segno più tra le principali Borse asiatiche, supportate dall'ennesima corsa di Wall Street che venerdì ha aggiornato nuovi massimi storici. Driver al rialzo ancora una volta le attese per ...

Borse asiatiche in ordine sparso : Finale con segni misti per le principali Borse asiatiche, con l'attenzione degli investitori concentrata sulla riunione di politica monetaria della Federal Reserve, l'ultima dell'anno, che inizia