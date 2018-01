Blade Runner 9732 - la ricostruzione in realtà virtuale di Quentin Lengele : Blade Runner 9732 è un’operazione di animazione 3D per realtà virtuale creata dal programmatore e disegnatore belga Quentin Lengele. Lengele ha pubblicato sul suo profilo YouTube un video che mostra l’esperienza immersiva del suo BR9732: del mondo fantascientifico da lui ricreato nei minimi dettagli. Blade Runner 9732, in sintesi, è un viaggio in VR dentro all’appartamento di Rick Deckard, il protagonista del film sci-fi, nella ...

Blade Runner : Revelations si mostra con dei nuovi screenshot : Gli appassionati della cyberpunk fiction distopica e della realtà virtuale saranno sicuramente soddisfatti del prossimo Blade Runner: Revelations, riferisce VRfocus.Possiamo vedere qualche nuovo screenshot del gioco, qui di seguito. Nel titolo prenderemo il controllo di Harper, un Blade Runner, e ai giocatori sarà svelata una trama che minaccia la Los Angeles del lontano 2023.Si tratterà della terza esperienza di Blade Runner in VR. Il gioco ...

Blade Runner 9732 sbarca su Steam : Arrivano ottime notizie per tutti i fan del famosissimo film cult di Ridley Scott, Blade Runner! Su Steam, infatti, è stato reso disponibile Blade Runner 9732.Di cosa stiamo parlando? Ebbene, questo Blade Runner 9732 è il titolo sviluppato da Quentin Lengele che vi permetterà un tour gratuito all'interno dell'appartamento di di Rick Deckard in Blade Runner.Sulla pagina di Steam dedicata al progetto potete dare un'occhiata ai requisiti minimi e ...

Ridley Scott è pronto per il terzo capitolo di Blade Runner : In questo periodo è nelle sale il nuovo di film di Ridley Scott “Tutti i soldi del mondo” e durante una intervista promozionale, il regista ha annunciato di aver pronta una terza storia per Blade Runner. «Io lo spero, credo che ci sia un’altra storia, ne ho una pronta ad evolversi e ad essere sviluppata, quindi certamente c’è un altro film da poter fare.» Queste sono state le parole del regista, sembrerebbe quindi quasi ufficiale ...

Blade Runner - Ridley Scott ha un’idea per un terzo film : Sebbene fosse uno dei film più attesi dello scorso autunno, e ci fossero voluti 35 anni per continuare la saga dopo il primo titolo, Blade Runner 2049 ha in qualche modo deluso le aspettative. Non solo alcuni fan non hanno ritrovato tutto il sapore del progetto originale ma anche i produttori, nonostante un incasso al botteghino notevole (quasi 260 milioni di dollari nel mondo), si aspettavano un risultato più clamoroso. Il film di Denis ...

Blade Runner : Ridley Scott è pronto a lavorare al terzo capitolo - Best Movie : Intervistato da Digital Spy in occasione dell'uscita nelle sale del suo ultimo film, Tutti i soldi del mondo , il regista ha spiegato che c'è ancora molto da raccontare sui replicanti, e riguardo l'...

Il flop di Blade Runner 2049 spiegato da Ridley Scott : Alla fine dell’anno è normale fare dei bilanci, anche cinematografici. Tra i flop e le delusioni del 2017 c’è indubbiamente Blade Runner 2049 che, nonostante la buona accoglienza da parte della critica popolare (su Rotten Tomatoes ha ricevuto l’87% dei consensi), ha incassato veramente poco sia negli Stati Uniti che nel resto del mondo. C’era grande attesa per il sequel del film-cult di Ridley Scott del 1982 (ispirato al ...

Blade Runner 2049. Il nostro e-book di Natale : Un Sogno dal Futuro : Lo stato di cose presenti; ciò che Blade Runner creava era una prima immagine di un mondo in cui l'immagine cominciava a porre sullo stesso piano artificio e natura, interrogandoli entrambi. In ...

Blade Runner 2049 : gli incredibili effetti digitali in un video : Blade Runner 2049 - Guarda questo incredibile video che mette in mostra come è stato costruito questo affascinante mondo in CGI:

Da 'Blade Runner' a 'Il Gladiatore' - gli 80 anni di Sir Ridley Scott - : Il regista inglese, nato il 30 novembre 1937, è attualmente alle prese con il film 'Tutti i soldi del mondo', che ha dovuto in parte girare di nuovo per l'esclusione di Spacey. Gli auguri di Sky Cinema

Da #BladeRunner a #Maria - il discorso di Renzi in 8 hashtag : Finisce tutto in applausi e flash, abbracci e selfie con i millennials. Tra fake news e citazioni di Blade Runner, Matteo Renzi chiude la sua «Leopolda di lotta» con un intervento che fa già annusare l’aria della prossima campagna elettorale. Ci siamo mimetizzati tra millennials, volontari e fedelissimi, per seguire il discorso del segretario dem. Ecco un riassunto in otto hashtag. 1) #BladeRunner «Voglio più vita, padre», citazione di uno ...