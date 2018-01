: Berlusconi conquista l'Europa "Rispetteremo tetto del 3%" @enzoben43 - 51fini : Berlusconi conquista l'Europa "Rispetteremo tetto del 3%" @enzoben43 - Omo_Neri : @riotta @giorgio_gori @berlusconi Gori in Lombardia deve vincere la sfida nella conquista del voto moderato e, infa… - stvrfire_ : in poco tempo lo sveglione a veronica e la conquista del tuirer, il MIO presidente -

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Silvioè volato a Bruxelles per rassicurare gli alleati europei del Ppe e gli altri Stati membri sulla sua intenzione di fare da "garante" moderato per la coalizione di centrodestra. "Con l'bisogna ragionare e parlare con tutti, alzando i toni non si ottiene nulla. Bisogna prima di tutto esserci ine poi convincerli a venire dalla tua", ha detto ieri da Massimo Giletti. E nella prima conferenza stampa dopo l'incontro con il segretario generale del Partito popolare europeo, Antonio Lopez, ha ribadito la sua linea. In particolare, il Cavaliere si è soffermato sul Patto di stabilità che impone undel 3% al rapporto tra deficit e pil. "È una regola che va rispettata", ha detto ai giornalisti, "Può essere discutibile, ma nel nostro programma prevediamo che quella regola sia ...