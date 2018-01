Berlusconi a Non è l’Arena | ' Detesto i professionisti della politica'

Berlusconi : 'Il Milan non lo guardo più' : 'I professionisti della politica mi fanno schifo', ha sottolineato nell'intervista a Giletti. Poi ha detto di essere tornato in campo perché rispetto al 1994 'c'è un pericolo ancora più grave' del ...

Milan - stoccata Berlusconi : “Non guardo più le partite. Juve in testa - ma non ha…” : Milan, stoccata Berlusconi: “Non guardo più le partite. Juve in testa, ma non ha…” Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Milan, stoccata Berlusconi- Silvio Berlusconi, ospite a “Non è l’Arena” su La7, ha commentato il nuovo Milan made in China targato Gattuso. Piccola frecciatina all’attuale modulo di gioco e poi spazio ...

Bersani : “Governo Renzi-Berlusconi? Se seguo le tracce non ho dubbi. Parlare con M5S dovere - alleanza è un altro film” : “Il giaguaro si è rimesso qualche macchiolina… qualche macchiolina gliel’ha rimessa pure Renzi” e “questo lo vede anche un bambino”. Ha ripescato la ormai storica metafora, Pier Luigi Bersani, per Parlare del possibile “inciucio” tra Silvio Berlusconi e il leader Pd. “I numeri non ci sono”, si è detto convinto l’ex segretario Pd, oggi esponente di Liberi e Uguali, parlando su ...

Lazio - Berlusconi : nostro candidato non c'è - deciderà nuovo vertice : Roma, 21 gen. (askanews) Il candidato del centrodestra all guida della Regione Lazio 'non lo abbiamo ancora deciso, aspettiamo nuovi sondaggi che avremo domani mattina. Dopodichè torneremo a ...

Clamoroso Berlusconi : “non guardo più il Milan” - il motivo deve far riflettere : Il Milan ha conquistato tre punti preziosi nella gara di campionato contro il Cagliari, importante successo per gli uomini di Gattuso. Ma nelle ultime ore a fare discutere sono state soprattutto le dichiarazioni dell’ex presidente Silvio Berlusconi ospite su La7 alla trasmissione “L’Arena”: “non guardo più il Milan. Il modulo è contrario ai principi che mi hanno fatto diventare il presidente più vincente della storia. Non ...

Gentiloni 'Un governo M5s Impossibile - non hanno in numeri. Berlusconi Non riuscirà ad arginare il populismo leghista' : Non c'è possibilità che il Movimento 5 stelle arrivi a guidare il governo. È la netta presa di posizione che il presidente del consiglio, Paolo Gentiloni, affida a un'intervista al Foglio, in edicola ...

Gentiloni : Berlusconi Non riuscirà ad addomesticare Lega Salvini : Roma, 21 gen. (askanews) - "Berlusconi naturalmente fa leva sulla memoria storica degli italiani, ricordando che i suoi governi hanno sempre arginato i populismi. C'è però un dettaglio che segnalo e ...

