Berlusconi | 23 anni di schifo per la politica e i suoi professionisti

Il Patto del Bugiardo. Così Berlusconi prende in giro gli italiani da vent'anni : di MoVimento 5 Stelle In 20 anni, gli italiani, di "promesse truffa" fatte da Silvio Berlusconi ne hanno sentite tante, a partire da quel taglio delle tasse sempre annunciato e mai realizzato. Alle elezioni del 2013 il condannato per frode fiscale lanciò addirittura un "Patto del parlamentare" rimasto lettera morta. Delle promesse che conteneva, non ne è stata mantenuta nemmeno una. Era solo il Patto del Bugiardo. La credibilità delle ...

Berlusconi candida Bonanni : la nuova vita dell'ex leader Cisl : Si tratta dell'ex segretario della Cisl e oggi affermato broker assicurativo, Raffaele Bonanni torna in politica. Con Forza Italia . Nel suo Abruzzo . 'La foto dell'investitura lo immortala, il 20 ...

Berlusconi : "Sei anni senza tasse per chi stabilizza i giovani" : La flat tax permetterà di far ripartire l'economia e i consumi e soprattutto dar fiducia a quel ceto medio che, come spiega lo stesso leader di Forza Italia, 'oggi è il segmento sociale più ...

Silvio Berlusconi : premier uno tra Franco Frattini - Antonio Tajani e Giovanni Toti : C’è l’accordo politico tra Silvio Berlusconi e Matteo Salvini. I due si incontreranno con Giorgia Meloni in questa settimana. Ciascuna forza politica porterà avanti le proprie battaglie nel proporzionale. I punti di sintesi sono: abolizione della Legge Fornero, innalzamento delle pensioni minime,…Continua a leggere →

Il censore di Berlusconi adesso cambia idea dopo anni di insulti : Sarà che i giornalisti scrivono sulla sabbia; sarà che certi pensieri vengono sotto il sole che acceca. Ma avete presente la duplice conversione di Saulo (Paolo), conclamati capolavori del Caravaggio? Quella folgorazione sulla strada di Damasco che rende il soldato di Tarso pronto a tramutarsi nell'apostolo di Cristo, proprio mentre uno zoccolo del cavallo miracolosamente lo scansa?Ecco, ci siamo quasi. Un altro dei più feroci Soloni ...

Al Bano in politica con Berlusconi? La risposta del cantante : 'Me lo chiedono da anni...' : Grazie a quello e alla mia voce sono quello che sono nel mondo". Insomma il cantante non ha intenzione di entrare in politica nonostante sia fermamente convinto che la situazione politico economica ...

Al Bano candidato con Berlusconi? "Me lo chiedono da decenni - farei danni" : "La politica mi cerca dal 1985. Ci hanno provato da tutto l’arco costituzionale e sottolineo tutto con piacere". Al Bano Carrisi risponde così, in un'intervista al Corriere della Sera, alle...

Berlusconi eterno - i segreti di Arcore : cosa fa tutto il giorno - pazzesco a 81 anni : 'È dal 1994 che chi mi vuole bene mi scongiura di non occuparmi di politica. Tuttavia è una costante della mia vita, quella di tentare imprese che tutti, anche le persone più vicine a me, giudicavano ...

Di Maio : “Berlusconi dice che mi devo trovare un lavoro? Non ha più credibilità - fa le stesse promesse da 20 anni” : “Berlusconi dice che mi devo trovare un lavoro e poi governare? Io mi candido a governare il Paese con un movimento che vuole fare della gestione giusta dei soldi dei cittadini un modo di governare. Poi tornerò alla mia vita perché da noi regole ferree che impediscono di fare politici di professione. Sono loro che da 20 anni fanno le stesse promesse me non hanno nessuna credibilità”. Lo ha detto Luigi di Maio, candidato premier del ...