Batosta Psg | il bollettino medico di Mbappè è da paura!

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Ahia Psg,starà fuori a lungo dopo l'incidente di ieri sera durante la gara contro il Lione. Il calciatore francese è stato protagonista di un 'testa contro testa' con Aouar che inizialmente sembrava non essere così grave, invece ilè stato ben peggiore del previsto. ESPN ha svelato l'esito degli esami strumentali relativi a, che hanno evidenziato una lesione cervicale per l'attaccante del PSG. Adesso l'attaccante francese rischia due mesi di stop, salterà dunque molto probabilmente lo scontro di Champions League contro il Real Madrid. Lopes with the picture perfect cross body on Mbappe. pic.twitter.com/QF9QHJHzQd — Stephen Patten (@StevePatten) 21 gennaio 2018