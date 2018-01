Barbara D' Urso converte Alessandro Di Battista | che la ringrazia | ' Da lei nessuno mi ha

Barbara D'Urso contro Romina per difendere l'amica Loredana? Ecco cos'è successo Video : In questi ultimi giorni sia in televisione che sui giornali di gossip non si fa altro che parlare della presunta avvenuta separazione tra Al Bano e Loredana [Video]. La notizia è stata diffusa la settimana scorsa dalla rivista Oggi e ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico. A trattare l'argomento ci ha pensato anche Barbara D'Urso e alcuni suoi interventi non sono piaciuti ai numerosi fans di #Romina power. Che cosa fa fatto la ...

Barbara D'Urso e Fabio Fulco tra gossip - provocazioni e baci a Domenica Live Video : Nei giorni scorsi aveva fatto molto rumore un’indiscrezione relativa ad una presunta complicita' tra Barbara D’Urso e #Fabio Fulco. Il settimanale Novella 2000 aveva riferito che l’ex fidanzato di Cristina Chiabotto si era intrattenuto a lungo con Carmelita durante una festa. Una lunga conversazione e tanta complicita' avevano acceso la fantasia degli appassionati di cronaca rosa. Nel corso della puntata del 21 gennaio di Domenica Live [Video] ...

Alessandro Di Battista a Domenica Live/ Video - regali-verità a Barbara D’Urso : “M5s pro vaccini senza obbligo“ : Alessandro Di Battista a Domenica Live: Video con la compagna Sahra e il figlio Andrea, "così convinco i berlusconiani a votare M5s. Non siamo trogloditi con la clava". Intervista in diretta(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 17:55:00 GMT)

Martina Corgnati/ La figlia di Milva da Barbara d'Urso : “Merita un premio alla carriera” (Domenica Live) : Martina Corgnati a Domenica Live: la figlia di Milva da Barbara d'Urso. “Merita un premio alla carriera”, ha dichiarato recentemente. Lo ritirerà al Festival di Sanremo? Le ultime notizie(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 15:21:00 GMT)

Marina Ripa di Meana/ Andrea Cardella - i veri genitori del figlio adottivo da Barbara d'Urso (Domenica Live) : Marina Ripa di Meana, i segreti di famiglia svelati dal figlio adottivo Andrea Cardella: i suoi veri genitori in studio da Barbara d'Urso nella puntata di oggi di Domenica Live.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 14:18:00 GMT)

FABIO FULCO/ Dopo la rottura con Cristina Chiabotto si confessa da Barbara D'Urso (Domenica Live) : FABIO FULCO sarà ospite di Domenica Live, il programma condotto da Barbara D'Urso e in onda su Canale 5. L'attore parlerà della fine della relazione con Cristina Chiabotto. (Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 14:16:00 GMT)

Alessandro Di Battista e famiglia in viaggio verso Barbara D'Urso : obiettivo convincere i berlusconiani : "Siamo sul treno, stiamo andando a Milano. Oggi sono ospite della Barbara D'Urso, speriamo di convincere qualche berlusconiano". In un video pubblicato su Facebook, Alessandro Di Battista racconta così il suo viaggio verso Milano, dove sarà ospite nel salotto televisivo di Domenica Live. A fianco di Di Battista, sul treno, la compagna Sahra e il figlio Andrea.

Carlo Cracco e Rosa Fanti/ Dopo le nozze : da Barbara d’Urso a Cannavacciuolo - tutti i vip presenti : Carlo Cracco e Rosa Fanti si sono sposati: Dopo dieci anni di fidanzamento la coppia è convolata a giuste nozze in quel di Milano con un divertente imprevisto che lei minimizza...(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:43:00 GMT)

Domenica Live/ Anticipazioni : Alessandro Di Battista da Barbara d’Urso dopo Berlusconi (oggi - 21 gennaio 2018) : Domenica Live, Anticipazioni puntata 21 gennaio 2018: quali gli ospiti di Barbara d'Urso? Alessandro Di Battista arriva su Canale 5 dopo la precedente ospitata di Berlusconi.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 12:35:00 GMT)

Barbara D'Urso ospita Alessandro Di Battista : il grillino per la prima volta nella tana berlusconiana : Si parlerà di politica, viste le imminenti elezioni, anche se Di Battista non è candidato, ma sarà anche un'intervista a cuore aperto: Dibba è diventato recentemente padre e questo fatto lo ha molto ...

Barbara D’Urso torna con la Dott. Giò - nel cast anche Patrick Dempesy il Dr. Stranamore di Gray’s Anatomy : Barbara D’Urso, “nostra signora delle faccette” tornerà a rivestire i panni della Dottoressa Giò. Vi avevamo già anticipato questa novità della brillante conduttrice napoletana, ora arriva la conferma ufficiale: a giugno inizieranno le riprese della popolare fiction. Barbara D’Urso di nuovo impegnata sul set Il tornado Barbara D’Urso non si arresta. Alla “veneranda” età di 60 anni festeggiati come una ventenne, la conduttrice, che iniziò la sua ...

Barbara D'Urso torna a recitare con Patrick Dempsey : ecco dove la vedremo Video : eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di #Gossip. Oggi ci interesseremo ad una protagonista della tv italiana [Video]. Di chi stiamo parlando, se non di #Barbara D'Urso? L'anchor woman è appena tornata sugli schermi con i suoi programmi d'intrattenimento dopo la pausa natalizia. Le ultime novita' ci svelano alcune interessanti notizie riguardanti la storica conduttrice di #Pomeriggio 5 e Domenica Live. Ma andiamo a svelare di cosa si ...

CARLO CRACCO E ROSA FANTI SPOSI/ Barbara D'Urso condivide il video con il lancio del bouquet : CARLO CRACCO e ROSA FANTI SPOSI, matrimonio vip a Milano: Lapo Elkann testimone dello chef, presente anche la conduttrice Camila Raznovich, amica della coppia.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 00:11:00 GMT)