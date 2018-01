Barbara D' Urso contro Romina per difendere l' amica Loredana? Ecco cos' è successo

: RT @vincioemme: Barbara D’Urso se vi legge completa il palinsesto fino al 2021. - Valelapena_ : RT @vincioemme: Barbara D’Urso se vi legge completa il palinsesto fino al 2021. - Eugenio37665667 : DI BATTISTA INTERVISTATO DA BARBARA D' URSO A DOMENICA LIVE - vincioemme : Barbara D’Urso se vi legge completa il palinsesto fino al 2021. - leoneguitar : DI BATTISTA INTERVISTATO DA BARBARA D' URSO A DOMENICA LIVE -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) In questi ultimi giorni sia in televisione che sui giornali di gossip non si fa altro che parlare della presunta avvenuta separazione tra Al Bano e. La notizia è stata diffusa la settimana scorsa dalla rivista "Oggi" e ha sollevato un vero e proprio polverone mediatico. A trattare l'argomento ci ha pensato ancheD'e alcuni suoi interventi non sono piaciuti ai numerosi fans diPower. Che cosa fa fatto la conduttrice partenopea? Nel prosieguo dell'articolo troverete tutti i dettagli. I fans diPower non hanno apprezzato le parole della D'Venerdì scorso, nel contenitore "Pomeriggio Cinque", la D'e tantissimi suoi ospiti, tra cui Platinette e il direttore di "Novella 2000" Roberto Alessi, hanno parlato dell'argomento del momento: Carrisi e Lecciso sono davvero in crisi e si sono separati? Successivamente la presentatrice ha chiesto alla regia di ...