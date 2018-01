Banco BPM | Invesco sale al 5%

Si muove a passi da gigante Banco BPM : Protagonista la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che mostra un'ottima performance, con un rialzo del 2,34%. Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo ...

Banco BPM in rosso. Si guarda a cessione banca depositaria : Si muove in profondo rosso Banco BPM a Piazza Affari, con una perdita del 2,21% sui valori precedenti. Il processo di cessione della banca depositaria è ormai alle battute finali, con Bnp Paribas in ...

Banco BPM colloca con successo covered bond a 7 anni : Banco BPM ha collocato con successo presso gli investitori istituzionali un covered bond per un ammontare di 750 milioni di euro con scadenza a 7 anni , nell'ambito del proprio programma di ...

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : A2A a -2 - 3% - Banco BPM a +3 - 7% (10 gennaio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari, superati i 23.000 punti, oggi inizia una nuova seduta e dopo il rialzo di ieri ne cerca un altro. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 10 Jan 2018 15:29:00 GMT)

Scambi in forte rialzo per Banco BPM : Grande giornata per la banca nata dalla fusione del Banco Popolare con la Popolare di Milano , che sta mettendo a segno un rialzo del 2,79%. La tendenza del titolo analizzata su base settimanale ...

Il 2018 della Pallanuoto Banco BPM Sport Management inizia con il successo per 9-3 sul campo della Pallanuoto Trieste : La Pallanuoto Banco BPM Sport Management tornerà in vasca sabato 13 gennaio, nel primo match casalingo del 2018 che vedrà i Mastini ospitare alle Piscine Manara di Busto Arsizio i liguri del ...

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Banco BPM a -3 - 4% - Mediaset a +2 - 5% (3 gennaio 2018) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi affronta un'altra giornata in cui si prevedono bassi volumi. In agenda pochi dati europei. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Wed, 03 Jan 2018 15:44:00 GMT)

Armonizzato contratto 25mila Banco Bpm : MILANO, 30 DIC - E' stato firmato l'accordo per l'armonizzazione contrattuale dei 25mila dipendenti del Banco Bpm anche al nuovo modello di rete che prenderà avvio dal primo gennaio 2018. Lo rende ...

Milano chiude in rosso - in evidenza Bper e Banco Bpm : Il dollaro perde quota nei confronti dell'euro, mentre l'economia cresce in entrambi i continenti di riferimento. Secondo la Bce la ripresa nell'Eurozona prosegue 'a ritmo sostenuto' con un '...

Borsa Italiana oggi/ Milano - news : Fca a -1 - 8% - Banco BPM a +3 - 6% (28 dicembre 2017) : Borsa Italiana news. Piazza Affari oggi guarda al prezzo del petrolio. In agenda il dato sulle scorte settiminali negli Usa. Gli aggiornamenti sulle azioni più importanti(Pubblicato il Thu, 28 Dec 2017 15:54:00 GMT)

Banco BPM annuncia closing cessione Aletti Gestielle Sgr : (Teleborsa) - Banco BPM ha perfezionato la cessione di Aletti Gestielle SGR ad Anima Holding . L'operazione era stata annunciata ad inizio agosto, ma il perfezionamento è avvenuto a seguito del ...

