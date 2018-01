Balotelli alla Juventus? Calciomercato news | dall’Inghilterra pronto un contratto di 5

Indiscrezioni shock - bomba dall’Inghilterra : “è fatta per Balotelli alla Juventus” : “ Balotelli alla Juventus, è fatta ”, clamorosa indiscrezione che arriva dall’Inghilterra e che riguarda la prossima stagione del club bianconero, SuperMario sta disputando una stagione veramente importante con la maglia del Nizza e potrebbe presto tornare in Italia. La bomba arriva dall’Inghilterra, secondo quanto riporta il ‘The Sun’ accordo raggiunto tra Balotelli e la Juventus a partire d alla prossima ...

Calciomercato Napoli/ News - Balotelli in uscita : azzurri alla finestra (Ultime notizie) : Calciomercato Napoli , ultime notizie legate al club azzurro: Matteo Materazzi sottolinea come gli azzurri si debbano svegliare sulla situazione Federico Chiesa dove c'è anche l'Inter.(Pubblicato il Fri, 15 Dec 2017 12:08:00 GMT)

Balotelli trascina il Nizza e manda messaggi alla Nazionale : ‘SuperMario’ ora merita la maglia azzurra! : Mario Balotelli al Nizza ha ritrovato la serenità perduta ed è rinato a livello sportivo. ‘SuperMario’ dopo l’ottima passata stagione si sta riconfermando anche in questa annata trascinando il club francese sia in Ligue 1 che in Europa League. Sono già 11 i goal messi a segno dall’attaccante in 15 presenze. D’altronde Balotelli ha un obiettivo: tornare in Nazionale. Intanto Mario continua a mandare messaggi ...