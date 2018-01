Badanti | cosa cambia per le ore di riposo dopo la sentenza della Cassazione?

Stipendio colf e Badanti : le tabelle 2018 e cosa prevede il contratto collettivo Video : Come in ogni settore lavorativo, anche in quello domestico che di norma riguarda #colf, badanti, baby sitter, maggiordomi e così via, si hanno delle regole ben specifiche che vanno rispettate. Un settore lavorativo particolare perché rispetto alle altre tipologie di lavoro, in quello domestico il lavoratore spesso convive con il datore di lavoro che a sua volta, altrettanto spesso è un soggetto bisognoso di assistenza. Evidente che le regole che ...

Stipendio colf e Badanti : le tabelle 2018 e cosa prevede il contratto collettivo : Come in ogni settore lavorativo, anche in quello domestico che di norma riguarda colf, badanti, baby sitter, maggiordomi e così via, si hanno delle regole ben specifiche che vanno rispettate. Un settore lavorativo particolare perché rispetto alle altre tipologie di lavoro, in quello domestico il lavoratore spesso convive con il datore di lavoro che a sua volta, altrettanto spesso è un soggetto bisognoso di assistenza. Evidente che le regole che ...

Padova - i ricatti degli anziani : ecco cosa facevano alle Badanti : 'Cercasi badanti per assistenza anziani'. Quegli annunci pubblicati sui giornali o sul web in realtà erano uno specchietto per le allodole. Un’offerta di lavoro che in realtà aveva finalità diverse rispetto a quelle descritte nel messaggio. Per molti quella proposta si trasformava in un incubo che in alcuni casi sfociava in minacce e ricatti. La vicenda è emersa in seguito ad una serie di denunce presentate all’associazione Progetto Donna Oggi. ...

Bonus da 80 euro - cosa cambia con la Legge di Bilancio anche per le Badanti Video : La Legge di Bilancio che in questi giorni è al vaglio delle Camere per la sua definitiva approvazione presenta una importante novita' per il Bonus da 80 euro ai lavoratori. Si tratta del Bonus Renzi nato per abbattere il cuneo fiscale per i lavoratori entro determinate soglie di reddito. Le vicissitudini dei lavoratori statali e del loro contratto da sbloccare ha prodotto l’aumento delle soglie reddituali per percepire il Bonus. Un provvedimento ...