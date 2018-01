“…Baby One More Time” compie 20 anni | 10 cose da sapere sulla canzone di Britney Spears

: @Zziagenio78 @_MaryG__ Quindi Testa spalla baby one two three e stato preso? noooo!!! - Badwolf747 : @Zziagenio78 @_MaryG__ Quindi Testa spalla baby one two three e stato preso? noooo!!! - VperTuamamma : Me: studia, perché domani hai compito e se ti prepari non sarà difficile, è una materia alla quale tieni e lo sai c… - _bangtan_23 : RT @panicattheputh: Park Jimin: -LIPS pt.3 -Mi costruisco una casa sulle sue labbra -IL SUO SORRISO, CHIAMO IL CENTODICIOTTO -No one can re… - mintyoongisart : RT @panicattheputh: Park Jimin: -LIPS pt.3 -Mi costruisco una casa sulle sue labbra -IL SUO SORRISO, CHIAMO IL CENTODICIOTTO -No one can re… - TracceSonore : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

Leggi la notizia su news.mtv

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Tra le canzoni che quest’anno compiono 20– QUI trovi tutte le altre che festeggiano questoversario – c’è anche la prima, grande hit mondiale di: “…Baby OneTime”! via GIPHY Abbiamo pensato di celebrare questo importante compleanno per milioni di fan della pop star con un video che raccoglie 10 curiosità sul singolo. Quante ne conoscevi già? arc id=”56e06434-812c-4f04-830b-445594810b6a” I video delle hit dipiù celebri li trovi in rotazione anche su MTV Music, canale 704 di Sky. ph:VEVO “…Baby OneTime”20: 10dadiNews Mtv Italia.