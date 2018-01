Baby gang scatenate nel napoletano | denunciate molestie ai danni di ragazzine

: RT @VoxNewsInfo: : Baby gang sequestra disabile e lo tortura per 1 mese: “Umiliato in tutti i modi” - torturocracia : RT @VoxNewsInfo: : Baby gang sequestra disabile e lo tortura per 1 mese: “Umiliato in tutti i modi” - F_c0ugh : RT @TWENTY0NESUNS: Le baby gang esistono perché esiste la camorra, la mafia, la criminalità organizzata. Esistono perché sti ragazzi vengon… - ManekiStra : RT @cosocomesechiam: Aggressione razzista a #Ostia (baby gang un cazzo) - GalleriaFutura : RT @Arturo_Scotto: Oggi Arturo è tornato a scuola, anche se per poche ore, dopo l’aggressione a colpi di arma bianca da parte di una baby g… - sickxevil : RT @TWENTY0NESUNS: Le baby gang esistono perché esiste la camorra, la mafia, la criminalità organizzata. Esistono perché sti ragazzi vengon… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Nonostante la recente fiaccolata della scorsa settimana, alla quale hanno preso parte oltre 3000 giovani per dire "NO" alla violenza gratuita messa in atto dallein città, non sembrerebbero al momento diminuite le aggressioni e leattuate dai giovani malavitosi di Napoli e in provincia.sessuali nelle principali vie di Ponticelli L'ennesimo spiacevole episodio di violenza si sarebbe verificato appena qualche giorno fa a Ponticelli, quartiereche conta circa 70000 abitanti, dove diversesono state molestate prima verbalmente e poi "fisicamente" dalleoperanti nella zona. Una delle vittime aveva provato ad urlare il proprio sdegno attraverso un post pubblicato sul gruppo cittadino "Sei di Ponticelli Se", nel quale spiegava dettagliatamente il modus operandi dei giovani malavitosi: "Prima ti si avvicinano e ti rivolgono complimenti ...