AUSTRALIAN OPEN 2018 Diretta | Djokovic eliminato da Chung! Il coreano sogna Federer

LIVE AUSTRALIAN OPEN 2018 - tutti i risultati di lunedì 22 gennaio : tabellone maschile. Fognini esce di scena - Federer ai quarti di finale. Out Thiem e Djokovic : risultati Australian Open – 22 gennaio – tabellone MASCHILE ROD LAVER ARENA: Marton Fucsovics (HUN) vs Roger Federer [2] (SVI) 0-3 (4-6 6-7 2-6) Novak Djokovic [14] (SRB) vs Hyeong Chung (KOR) 0-3 (6-7 5-7 6-7) MARGARET COURT ARENA: Fabio Fognini (ITA) [25] vs Tomas Berdych (CZE) [19] 0-3 (1-6 4-6 4-6) HISENSE ARENA Dominic Thiem (AUT) [5] vs Tennys Sandgren (USA) 2-3 (2-6 6-4 6-7 7-6 ...

LIVE AUSTRALIAN OPEN 2018 - lunedì 22 gennaio in DIRETTA : Federer ed Halep ai quarti di finale. Avanti Keys e Kerber - fuori Fognini e Thiem - Djokovic sotto 0-2 con Chung : Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE degli Australian Open 2018, primo Slam della stagione di tennis. lunedì 22 gennaio particolarmente intenso sul cemento di Melbourne dove si disputerano gli ultimi ottavi di finale in programm. L’Italia si affida ad Fabio Fognini che sfiderà Tomas Berdych, in campo anche Federer contro Fucsovics e Djokovic-Chung. OASport vi propone la DIRETTA LIVE degli Australian Open (lunedì 22 gennaio): cronaca in tempo ...

Tennis - AUSTRALIAN OPEN 2018 : Federer ai quarti con le marce basse. Prosegue la favola di Sandgren : Scherzi a parte, Tennys Sandgren sta riscrivendo la storia dello sport: a quattro anni di distanza da un'operazione all'anca che gli impediva di camminare, il 26enne statunitense si è qualificato tra ...

AUSTRALIAN OPEN - sconfitto Fucsovics - Federer ai quarti : Prosegue spedita la marcia di Roger Federer, negli Open d'Australia di tennis. Lo svizzero, numero 2 del torneo e campione in carica, ha disposto facilmente dell'ungherese Marton Fucsovics, battuto ...

AUSTRALIAN OPEN - Berdych travolge Fognini : Si esaurisce negli ottavi di finale l'avventura degli azzurri, agli Australian Open di tennis, in corso a Melbourne. Dopo Andreas Seppi, sconfitto dal britannico Kyle Edmund, anche Fabio Fognini, ...

Tennis - AUSTRALIAN OPEN 2018 : Halep e Kerber ai quarti. Eliminata Caroline Garcia : Simona Halep torna ai quarti di finale degli Australian Open . La numero 1 del mondo, sopravvissuta nel terzo turno alla maratona di 3 ore e 45' contro Davis (con 48 games disputati, record per lo Slam di Melbourne) ha superato senza difficoltà la giapponese Naomi Osaka con i ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 : quando gioca Rafael Nadal il 23 gennaio? Orario d'inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Domani, non prima delle 09.00 italiane, Rafael Nadal scende in campo alla Rod Laver Arena per affrontare il croato Marin Cilic. Un confronto probante per il n.1 del mondo che, giunto ai quarti di ...

AUSTRALIAN OPEN 2018 : quando gioca Rafael Nadal il 23 gennaio? Orario d’inizio e come vedere la partita in tv e Diretta Streaming. Il programma completo : Domani, non prima delle 09.00 italiane, Rafael Nadal scende in campo alla Rod Laver Arena per affrontare il croato Marin Cilic. Un confronto probante per il n.1 del mondo che, giunto ai quarti di finale di questi Australian Open 2018, vuol continuare la propria marcia in vista della finale. L’incontro con Diego Schwartman non è stato dei più semplici: 4 set lottatissimi in cui Rafa è stato costretto a sprecare tante energie, come le quasi ...

Tennis - AUSTRALIAN OPEN 2018 : il programma completo di domani (martedì 23 gennaio). Gli orari e come vedere i match in tv e Diretta Streaming : E’ tempo domani di quarti di finale nel singolare maschile e femminile. Torna in campo Rafael Nadal che sfiderà il croato Marin Cilic mentre c’è Grigor Dimitrov se la vedrà contro la sorpresa britannica Kyle Edmund, giustiziere di Andreas Seppi. Tra le donne in campo Elina Svitolina e Caroline Wozniacki tra le Tenniste top. Tutta la nona giornata degli Australian Open 2018 sarà visibile in tv, come sempre, su Eurosport HD ed ...

Fabio Fognini è stato eliminato dagli AUSTRALIAN Open : Il tennista italiano Fabio Fognini ha perso contro il ceco Tomáš Berdych negli ottavi di finale degli Australian Open, ed è stato eliminato dal torneo. Berdych ha vinto in tre set, con un punteggio piuttosto netto – 6-1, 6-4, 6-4 – The post Fabio Fognini è stato eliminato dagli Australian Open appeared first on Il Post.