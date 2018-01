Aumento celiachia in Italia. Ma ancora tanti non sanno di essere intolleranti al glutine : Nel corso degli ultimi anni è certamente aumentata la consapevolezza delle persone verso le diverse forme di intolleranza a determinati alimenti che necessitano di un netto cambiamento dello stile alimentare, e tra le patologie di cui si è più discusso negli ultimi anni rientra senza dubbio la celiachia . Si tratta di una infiammazione cronica provocata nei soggetti che ne soffrono dall’ingestione di alimenti che contengono il glutine , ...

Salute : diagnosi di celiachia in Aumento in Italia - il report del Ministero : “In Italia il Ministero della Salute con le sue attività istituzionali è fortemente impegnato in tema di celiachia attraverso un costante e laborioso lavoro di collaborazione con le Regioni e le Provincie Autonome. In particolare quest’anno sono stati realizzati diversi interventi mirati a garantire il celiaco durante il percorso diagnostico, condividendo con le Regioni i requisiti tecnici, professionali ed organizzativi minimi per ...