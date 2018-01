Ascolti tv | oltre 3 | 7 milioni di telespettatori per Che tempo che fa

Ascolti tv - Don Matteo 11 vince con oltre 7 - 4 milioni di telespettatori : Don Matteo 11 si conferma leader negli Ascolti di prima serata anche con la seconda puntata in onda su Rai1 il 18 gennaio. La fiction con Terence Hill ha infatti incassato 7.424.000 telespettatori e il 27,56% nel primo episodio, e 6.508.000 e il 29,74% nel secondo. Ascolti tv prime time Su Canale 5 il film Cado dalle nubi è stato visto da 3.347.000 spettatori pari al 14,68% di share. Italia 1 con Thor ha conquistato 1.566.000 telespettatori e il ...

Ascolti tv - oltre 5 milioni di telespettatori per Romanzo famigliare : E’ Romanzo famigliare, le fiction firmata da Francesca Archibugi per Rai1, a vincere la sfida degli Ascolti di prima serata raggiungendo 5 milioni e 67mila telespettatori e uno share del 20.4%. Ascolti tv prime time Su Canale 5 Ma che bella sorpresa ha registrato 2 milioni 892mila spettatori con l’11.98% di share. Su Italia 1 il film Harry Potter e la Pietra Filosofale è stato visto da 2 milioni 3mila spettatori (8.93%). Su Rai2 ...

Ascolti TV | Giovedì 11 gennaio 2018. Il ritorno di Don Matteo sbanca con il 31.6%. San Andreas 12% - flop Le Spose di Costantino (3.6%). Santoro non va oltre il 4.9% : Don Matteo 11 Su Rai1 la prima puntata di Don Matteo 11 ha conquistato 7.632.000 spettatori pari al 31.6% di share (qui i dati auditel dell’esordio della decima stagione). Su Canale 5 San Andreas ha raccolto davanti al video 2.762.000 spettatori pari al 12% di share. Su Rai2 Le Spose di Costantino ha interessato 928.000 spettatori pari al 3.6% di share. Su Italia 1 Chiedimi se sono Felice ha intrattenuto 1.337.000 spettatori (5.3%). Su ...

Ascolti tv - per ‘Romanzo famigliare’ oltre 5 - 7 milioni di telespettatori : Il secondo appuntamento su Rai1 con Romanzo Famigliare, la fiction di Francesca Archibugi con Vittoria Puccini e Giancarlo Giannini vince la gara agli Ascolti del 9 gennaio. Il terzo e quarto episodio, trasmessi in prima serata, hanno totalizzato rispettivamente 5 milioni 730mila telespettatori (21.25% di share) e 5 milioni 216mila telespettatori (22.25%). Il programma è stato anche il più visto dell’intera giornata. Ascolti tv prime ...

Ascolti tv - ‘Quo vado?’ di Checco Zalone vince con oltre 6 - 2 milioni di telespettatori : E’ Checco Zalone a vincere la gara agli Ascolti della prima serata dell’8 gennaio con Quo vado? che trasmesso su Canale 5 è stato visto da 6.259.000 spettatori pari al 24,98% di share. Ascolti tv prime time Zalone ha battuto anche l’esordio di Romanzo Famigliare, la fiction di Francesca Archibugi in onda su Rai1 che ha ottenuto 5.924.000 telespettatori e il 21,75% nella prima parte e 5.279.000 e il 22,77% nella seconda. ...

X Factor da record - boom di Ascolti per la finalissima : share oltre l'11% - la più vista di sempre : La finalissima di X Factor è stata seguita ieri su Sky Uno/+1 HD, TV8 e Cielo da 2.783.749 spettatori medi, con una share complessiva dell'11,23%. Lo ha reso noto Sky, precisando che quella di ieri è ...

Ascolti tv - oltre 4 - 3 milioni per Io che amo solo te : La sfida degli Ascolti del 6 dicembre è stata vinta dal film Io che amo solo te con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio, trasmesso su Rai1 e che ha ottenuto 4 milioni 358mila spettatori e uno share del 18.73%. Ascolti tv prime time Su Canale5 il primo appuntamento con Music di Paolo Bonolis ha debuttato con 3 milioni 222mila spettatori e il 15.31% di share. La serata televisiva prevedeva poi su Rai3 l’appuntamento con il programma di ...

Ascolti tv - Tu si que vales chiude col botto : l'hanno scelta oltre 5 milioni di telespettatori : Non c’è storia: Tu si que vales ha dominato il palinsesto televisivo per tutta la stagione e ha trionfato anche in finale. Il talent show in onda sabato 9 dicembre su Canale 5 ha totalizzato oltre cinque milioni di...

Ascolti tv - oltre 4 - 3 milioni per Io che amo solo te : La sfida degli Ascolti del 6 dicembre è stata vinta dal film Io che amo solo te con Laura Chiatti e Riccardo Scamarcio, trasmesso su Rai1 e che ha ottenuto 4 milioni 358mila spettatori e uno share del 18.73%. Ascolti tv prime time Su Canale5 il primo appuntamento con Music di Paolo Bonolis ha debuttato con 3 milioni 222mila spettatori e il 15.31% di share. La serata televisiva prevedeva poi su Rai3 l’appuntamento con il programma di ...

Ascolti TV | Mercoledì 6 dicembre 2017. Music non va oltre il 15.3% - battuto da Io che amo solo te (18.7%) : Morandi, Manson, Bonolis Su Rai1 il film in prima tv Io Che Amo solo Te ha conquistato 4.358.000 spettatori pari al 18.7% di share. Su Canale 5 il primo appuntamento con Music di Paolo Bonolis ha raccolto davanti al video 3.222.000 spettatori pari al 15.3% di share (qui gli Ascolti del debutto della prima stagione). Su Rai2 Speciale Voyager ha interessato .000 spettatori pari al % di share. Su Italia 1 Elf ha intrattenuto .000 spettatori (%). Su ...

Ascolti TV | Venerdì 1 dicembre 2017. Tale e Quale chiude al 23% - Vacanze ai Caraibi 9.6%. Napoli-Juve 13.1% - Crozza non va oltre il 3.5% : Carlo Conti Su Rai1 – preceduta da una presentazione di 5 minuti (4.630.000 – 17.3%) – la finale di Tale e Quale Show – Il Torneo - in onda dalle 21.30 alle 0.19 – ha conquistato 4.858.000 spettatori pari al 23% di share (qui gli Ascolti di un anno fa). Su Canale 5 il film in prima visione Vacanze ai Caraibi ha raccolto davanti al video 2.204.000 spettatori pari al 9.6% di share. Su Rai2 Premonitions ha interessato ...

STRISCIA LA NOTIZIA/ Ascolti record : oltre 7.730.000 spettatori prima del GF Vip : Oggi, martedì 28 novembre, alle 20.40 su Canale 5 torna STRISCIA la NOTIZIA, il tg satirico condotto da Ezio Greggio ed Enzo Iacchietti. In studio anche le veline Shaila e Mikaela.(Pubblicato il Tue, 28 Nov 2017 11:54:00 GMT)

Ascolti - effetto Berlusconi su Che tempo che fa oltre un punto e mezzo di share in più - TV/Radio - Spettacoli : effetto Berlusconi sugli Ascolti di Che tempo che fa : la puntata del programma di Fabio Fazio andata in onda ieri in prima serata su RaiUno, ospite il leader di Forza Italia , è stata vista da 3 ...

Ascolti - effetto Berlusconi su Che tempo che fa oltre un punto e mezzo di share il più - TV/Radio - Spettacoli : effetto Berlusconi sugli Ascolti di Che tempo che fa : ieri il programma di Fabio Fazio in onda in prima serata su Rai1 è stato visto da 3 milioni 921mila spettatori con share del 14,9%, in crescita ...