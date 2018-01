: Apple, analisti: “iPhone X non vende abbastanza. Cupertino potrebbe chiudere la produzione” - silviabest77 : Apple, analisti: “iPhone X non vende abbastanza. Cupertino potrebbe chiudere la produzione” - TutteLeNotizie : Apple, analisti: “iPhone X non vende abbastanza. Cupertino potrebbe chiudere la produzione” - erregi69 : Apple, analisti: “iPhone X non vende abbastanza. Cupertino potrebbe chiudere la produzione” - techninjaita : Secondo gli analisti di KGI, Apple lancerà un iPhone da 6.5 pollici - - GanimedeHub : Da diversi anni, l’iPhone è il dispositivi più importante per Apple, non solo in termini di unità vendute, ma anche… -

Leggi la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 22 gennaio 2018) L’iPhone X, lo smartphone con cuiha celebrato i dieci anni del melafonino, sta registrando vendite inferiori alle attese, e per questotogliere in autunno il dispositivo dal suo catalogo, cessandone la produzione in estate. A dirlo è Ming-Chi Kuo, analista di Kgi Securities, da anni ormai considerato punto di riferimento nel prevedere i comportamenti della azienda di. Stando a quanto afferma l’analista, l’iPhone X non ha avuto l’accoglienza sperata specialmente nel mercato cinese, una piazza sempre più importante per i produttori di tutto il mondo. Il problema sarebbe legato alla famosa “tacca“, cioè l’inserto nero nella parte alta del display dove sono collocati i sensori del telefono. A quanto sembra, ai consumatori darebbe l’impressione di avere meno spazio utilizzabile sullo schermo e, per questo, ...