UOMINI E DONNE/ Anticipazioni e news : Emanuele Trimarchi eliminato - dure accuse a Sara (Trono Classico) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono classico e news: oggi pomeriggio andranno in onda le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, ma i vecchi protagonisti continuano a...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 11:10:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni : Gemma Galgani in cima alla classifica della sfilata - chi vincerà? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: al via una nuova settimana di battibecchi per Gemma Galgani, attualmente fra le più votate nella prima sfilata dell'anno. Sarà lei a trionfare?(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni e news : Claudio Sona e Mario Serpa ancora insieme - foto (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico e news: oggi pomeriggio andranno in onda le nuove puntate del dating show di Maria De Filippi, ma i vecchi protagonisti continuano a...(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 21 gennaio 2018 : Lorenzo sceglie Nilufar! : Anticipazioni Uomini e Donne registrazione trono classico 21 gennaio 2018: Lorenzo, chiamato dalla redazione a decidere, sceglie Nilufar! Anticipazioni Uomini e Donne: eliminazioni clamorose e dichiarazioni! Segnalazioni, delusioni e … baci! Attesissime le Anticipazioni Uomini e Donne sulla registrazione del trono classico di oggi, domenica 21 gennaio 2018! Scopriamo, nei dettagli, cosa è successo! Lorenzo, chiamato dalla redazione a fare ...

Uomini e Donne Anticipazioni : Emanuele eliminato - Marta smascherata va via : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico 21/01/2018: eliminato Emanuele Trimarchi e segnalazione su Marta Oggi negli studi di Uomini e Donne si è registrata un’altra puntata del Trono Classico. In studio, stando a quanto riportato dalle anticipazioni rilasciate dal Vicolo delle News, c’erano i tronisti: Nicolò Brigante, Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Emanuele ...

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - compleanno da single per Gemma Galgani? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: compleanno da single per Gema Galgani? Tina Cipollari e Giorgio Manetti sempre al centro del gossip, ci sarà un colpo di scena?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 07:05:00 GMT)

UOMINI E DONNE/ Anticipazioni - Sossio Aruta contro Ida? Il messaggio sui social (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono Over: Gemma Galgani è uscita a cena con Aaron? Arriva la rivelazione a sorpresa del gigolò: "La cosa la intriga!"(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 10:02:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma è uscita con Aaron? Rivelazione a sorpresa del gigolò! (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over: Gemma Galgani è uscita a cena con Aaron? Arriva la Rivelazione a sorpresa del gigolò: "La cosa la intriga!"(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nicolò Brigante pronto alla scelta : le parole che confermano! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico: Nicolò Brigante pronto a fare la sua scelta! Le dichiarazioni su Virginia Stablum in studio confermano!(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 05:05:00 GMT)

Anticipazioni Uomini e Donne : Gemma e Giorgio - il grande no Video : Le nuove Anticipazioni di #Uomini e Donne sono sulla puntata del trono over registrata mercoledì 17 gennaio: poteva forse mancare un nuovo capitolo della storia di Gemma Galgani e Giorgio Manetti [Video]? Certo che no... e infatti ci sono ulteriori sviluppi e colpi di scena! Ma non preoccupatevi, i personaggi del trono over sono numerosi e si può dire per la gioia di molti che effettivamente Maria De Filippi sta iniziando a dare un po' di spazio ...

Uomini e Donne - Anticipazioni over : Gemma esce con Raffaele - Sossio torna da Valentina : La dama torinese delusa dopo la sfilata, si consola con il nuovo cavaliere. Valentina congeda Sossio per la seconda volta.

Uomini e Donne - Anticipazioni trono over : GEMMA esce con RAFFAELE ma pensa ancora a GIORGIO! : Mercoledì 17 gennaio 2018 è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne; in apertura il cavaliere Domenico ha voluto omaggiare l’opinionista Tina Cipollari per la sua bellezza, asserendo di essersi “invaghito” di lei circa vent’anni prima. La vamp, imbarazzata, ha poi deciso di rifugiarsi nel backstage dello studio. Come di consueto, si è poi passati a descrivere la situazione di GEMMA Galgani: ...

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Gemma e Aaron : cena romantica col gigolò? Per la Galgani arriva... (Trono Over) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono Over. Gemma Galgani ha accettato l'invito del gigolò Aaron, regalatole da Tina Cipollari? Intanto per la Galgani arriva Raffaele!(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Uomini e Donne/ Anticipazioni - Nilufar nel mirino : il pubblico non l'apprezza - Lorenzo sì! (Trono Classico) : Uomini e Donne, Anticipazioni trono classico. Critiche per la tronista Nilufar Addati: il pubblico non la apprezza, Lorenzo Riccardi invece sì....(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 05:05:00 GMT)