Anticipazioni Una Vita | Cayetana finge di essere pazza | ecco perché

Anticipazioni Beautiful : Ridge propone a Liam una vendetta contro Bill (puntate americane) : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come già annunciatovi, Ridge Forrester perderà il controllo attaccando l’odiato Bill Spencer. Il motivo è da tempo ormai chiaro: venuto a sapere di quanto accaduto tra l’editore e sua figlia (la quale alla fine ha deciso di confessare tutto lei stessa al padre), cercherà un immediato confronto con il rivale. Come ha anticipato l’interprete dello stilista, Thorsten Kaye, Ridge ...

Anticipazioni Beautiful : BILL farà una richiesta shock a STEFFY (puntate americane) : Le prime Anticipazioni per le puntate di Beautiful che, negli Stati Uniti, andranno in onda nelle prossime settimane segnalano che BILL Spencer deciderà di fare una sincera confessione a STEFFY Forrester circa i sentimenti che prova per lei. L’editore in realtà già da tempo non ha più negato alla ragazza di aver continuato a serbare negli anni quegli “inappropriati” sentimenti per lei, che si è solo sforzato di reprimere, ...

Una Vita : le trame dal 22 al 26 gennaio 2018 – Anticipazioni : Su Canale5 dalla penna dell’autrice de Il Segreto, va in onda una nuova telenovela, Una Vita, trasmessa in Spagna sul canale TVE La1, con il titolo Acacias 38. Gli appuntamenti previsti per questa settimana sono da lunedì a venerdì dalle 14:10 alle 14:45. Una Vita | Le trame della settimana dal 22 al 26 gennaio 2018 Celia scopre che Felipe non ha alcuna intenzione di […] L'articolo Una Vita: le trame dal 22 al 26 gennaio 2018 – ...

UNA VITA / La pubblica umiliazione di Celia : amore al capolinea con Felipe? (Anticipazioni 22 gennaio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 22 gennaio: Celia viene umiliata da Felipe che la incolpa dei problemi del loro matrimonio e del conseguente tradimento con Huertas.(pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 07:26:00 GMT)

Una Vita Canale 5 Anticipazioni dal 22 al 26 gennaio : Cayetana suicida? Video : Eccoci con le anticipazioni settimanali di #Una Vita Acacias in onda su Canale 5 da lunedì 22 gennaio al venerdì 26. L'ultimo episodio della tissima soap opera ci la lasciati con il fiato sospeso. Celia ha aperto una porta che sarebbe meglio fosse stata serrata per sempre, cogliendo in fragrante Felipe e Huertas mentre facevano l'amore. Intanto Cayetana, decisa a tagliarsi le vene, è stata raggiunta da Teresa, che l'ha inVitata a ragionare. Che ...

Anticipazioni Tempesta d’amore : André prepara una proposta di matrimonio (puntate tedesche) : È febbre da matrimonio a Tempesta d’amore! Nelle puntate tedesche della soap, parecchie coppie si sentiranno infatti pronte ad effettuare il “grande passo”. E non sempre si tratterà di un traguardo scontato… Ecco infatti cosa accadrà negli episodi di Sturm der Liebe presto in onda in Germania! Tempesta d’amore, Anticipazioni tedesche: André vuole sposare Melli Come sappiamo, tra non molto anche in Italia assisteremo ad un matrimonio davvero ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Maria Luisa e Victor si sposano Video : Nella puntata di oggi di #Una Vita su Canale 5, Teresa ha avuto un duro scontro con Mauro, deciso a punire Cayetana nonostante il suo grave stato mentale. Leonor cerca di confortare Pablo, rassicurandolo sul fatto che riuscira' a cavarsela. Tuttavia, una testimonianza falsa lo ha incastrato: c'è chi giura di averlo visto strangolare Guadalupe. Chi può essere stato così crudele? Infine, Teresa e Fernando cominciano a conoscersi e la Sierra rimane ...

Una Vita Anticipazioni dal 22 al 26 gennaio : ad Acacias 38 arriva Simon : anticipazioni settimanali Una Vita: Celia costretta ad accettare i tradimenti di Felipe, arriva Simon Le anticipazioni di Una Vita della prossima settimana rivelano che Celia ormai si trova davanti al tradimento di Felipe con Huertas. L’avvocato non prova alcun senso di colpa, anzi tratta male la moglie accusandola di essere isterica. L’Alverez Hermoso non ha […] L'articolo Una Vita anticipazioni dal 22 al 26 gennaio: ad ...

Immaturi la serie/ Anticipazioni seconda puntata 19 gennaio - il pubblico e una singolare paura : Immaturi la serie, Anticipazioni del 19 gennaio 2018, in primaTv su Canale 5. Virgilio decide di perdonare Piero; Serena scopre che il marito ha perso tutto. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 21:28:00 GMT)

JUNIOR BAKE OFF ITALIA 3/ Anticipazioni quinta puntata : una grande novità in arrivo per i fan (19 gennaio) : JUNIOR BAKE Off ITALIA 3, la quinta puntata: chi sarà eliminato e chi invece riceverà l'ambitissimo grembiule blu? I pasticceri ancora alle prese con la prova tecnica e quella creativa.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 19:18:00 GMT)

UNA VITA - Anticipazioni puntata di lunedì 22 e martedì 23 gennaio 2018 : anticipazioni puntata 407 di Una VITA di lunedì 22 e martedì 23 gennaio 2018: Celia scopre Felipe a letto con Huertas e fa una scenata. Ma Felipe non si scompone più di tanto e, anzi, umilia la moglie dandole dell’isterica; in più le dice che lui ha tutto il diritto di avere un’amante e che comunque lei gli deve egualmente la sua devozione. Teresa ferma Cayetana, che intendeva tagliarsi le vene, e le ricorda che German e Carlota sono ...

IMMATURI LA SERIE/ Anticipazioni seconda puntata 19 gennaio : tutti al mare per una giornata ma al ritorno... : IMMATURI la SERIE, Anticipazioni del 19 gennaio 2018, in primaTv su Canale 5. Virgilio decide di perdonare Piero; Serena scopre che il marito ha perso tutto. (Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 13:57:00 GMT)

Una Vita - Anticipazioni : Cayetana tenta il suicidio - mentre i Valverde si insediano : Una Vita Ad Acacias 38 sono arrivati i membri della famiglia Valverde, che si mescoleranno ai personaggi storici di Una Vita per arricchire le trame della telenovela. Ma prima di guardare al futuro restano tanti drammi del passato ancora da risolvere, soprattutto quello di Cayetana, che ha ormai perso la ragione e nelle puntate in onda la prossima settimana arriverà a tentare il suicidio. A seguire le anticipazioni complete. Una Vita: ...

Una Vita Anticipazioni spagnole : Maria Luisa e Victor si sposano - lei va via : anticipazioni spagnole Una Vita: il matrimonio di Maria Luisa e Victor e l’addio di lei Dopo tanto tentennare, Maria Luisa ha deciso di sposare Victor. I due fidanzatini ne hanno passate davvero tanto nel corso di questi anni. La figlia di Ramon non sembrava essere assolutamente disposta a stare insieme ad un uomo proveniente da […] L'articolo Una Vita anticipazioni spagnole: Maria Luisa e Victor si sposano, lei va via proviene da ...