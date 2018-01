Anticipazioni Una Vita: ARTURO minaccia ELVIRA di rinchiuderla in convento!!! (Di lunedì 22 gennaio 2018) Nelle recenti puntate italiane della telenovela Una Vita, il giovane Simon Gayarre (Jordi Coll) ha impedito alla bella ELVIRA Valverde (Laura Rozalen) di togliersi la Vita; questo è però soltanto l’inizio di una storyline che non mancherà di appassionare i tantissimi fan delle vicende ambientate nel quartiere di Acacias. Scopriamo insieme che cosa succederà… Dando uno sguardo alle Anticipazioni, si scopre che Simon verrà assunto come maggiordomo da ARTURO (Manuel Reguiro), l’affittuario dell’appartamento di proprietà di Rosina Rubio (Sandra Marchena): il ragazzo resterà senza parole quando apprenderà che ELVIRA, la stessa ragazza indifesa che ha soccorso qualche giorno prima, è l’unica figlia del suo nuovo datore di lavoro. La Valverde, dal canto suo, mostrerà subito una particolare predilezione per il dipendente e, in più di una circostanza, cercherà di ... Leggi la notizia su tvsoap (Di lunedì 22 gennaio 2018) Nelle recenti puntate italiane della telenovela Una, il giovane Simon Gayarre (Jordi Coll) ha impedito alla bellaValverde (Laura Rozalen) di togliersi la; questo è però soltanto l’inizio di una storyline che non mancherà di appassionare i tantissimi fan delle vicende ambientate nel quartiere di Acacias. Scopriamo insieme che cosa succederà… Dando uno sguardo alle, si scopre che Simon verrà assunto come maggiordomo da(Manuel Reguiro), l’affittuario dell’appartamento di proprietà di Rosina Rubio (Sandra Marchena): il ragazzo resterà senza parole quando apprenderà che, la stessa ragazza indifesa che ha soccorso qualche giorno prima, è l’unica figlia del suo nuovo datore di lavoro. La Valverde, dal canto suo, mostrerà subito una particolare predilezione per il dipendente e, in più di una circostanza, cercherà di ...

Una Vita - Anticipazioni puntate spagnole : un matrimonio ad Acacias : Durante le puntate spagnole di Acacias 38 (Una Vita), per la precisione la numero 686, assisteremo ad un matromonio in quel di Acacias. Nel ricco quartiere iberico Victor Ferrero e Maria Luisa Palacios si uniranno in matrimonio. Un avvenimento davvero carico di gioia, dopo tante sventure. anticipazioni spagnole Una Vita Victor ha finalmente chiesto la mano di Maria Luisa, dopo vari tentennamenti che avevano costretto Trini ad inVitarlo ad un ... : Durante ledi38 (Una), per la precisione la numero 686, assisteremo ad un matromonio in quel di. Nel ricco quartiere iberico Victor Ferrero e Maria Luisa Palacios si uniranno in. Un avvenimento davvero carico di gioia, dopo tante sventure.UnaVictor ha finalmente chiesto la mano di Maria Luisa, dopo vari tentennamenti che avevano costretto Trini ad inrlo ad un ...

Anticipazioni Una Vita : Cayetana finge di essere pazza - ecco perché : Anticipazione Una Vita: Cayetana pazza potrebbe aver messo in scena una vendetta Cayetana sta fingendo la pazzia nelle ultime puntate di Una Vita? È proprio questa la domanda che si stanno ponendo i telespettatori. Il pubblico di Canale 5 sa di non potersi fidare delle intenzioni della dark lady di Acacias 38. Sappiamo bene, infatti, […] L'articolo Anticipazioni Una Vita: Cayetana finge di essere pazza, ecco perché proviene da Gossip e Tv. : Anticipazione Unapotrebbe aver messo in scena una vendettastando la pazzia nelle ultime puntate di Una? È proprio questa la domanda che si stanno ponendo i telespettatori. Il pubblico di Canale 5 sa di non potersi fidare delle intenzioni della dark lady di Acacias 38. Sappiamo bene, infatti, […] L'articoloUnadiproviene da Gossip e Tv.

Anticipazioni Beautiful : Ridge propone a Liam una vendetta contro Bill (puntate americane) : Nelle prossime puntate americane di Beautiful, come già annunciatovi, Ridge Forrester perderà il controllo attaccando l’odiato Bill Spencer. Il motivo è da tempo ormai chiaro: venuto a sapere di quanto accaduto tra l’editore e sua figlia (la quale alla fine ha deciso di confessare tutto lei stessa al padre), cercherà un immediato confronto con il rivale. Come ha anticipato l’interprete dello stilista, Thorsten Kaye, Ridge ... : Nelle prossime puntate americane di, come già annunciatovi,Forrester perderà illlo attaccando l’odiatoSpencer. Il motivo è da tempo ormai chiaro: venuto a sapere di quanto accaduto tra l’editore e sua figlia (la quale alla fine ha deciso di confessare tutto lei stessa al padre), cercherà un immediato confronto con il rivale. Come ha anticipato l’interprete dello stilista, Thorsten Kaye,...

Anticipazioni Beautiful : BILL farà una richiesta shock a STEFFY (puntate americane) : Le prime Anticipazioni per le puntate di Beautiful che, negli Stati Uniti, andranno in onda nelle prossime settimane segnalano che BILL Spencer deciderà di fare una sincera confessione a STEFFY Forrester circa i sentimenti che prova per lei. L’editore in realtà già da tempo non ha più negato alla ragazza di aver continuato a serbare negli anni quegli “inappropriati” sentimenti per lei, che si è solo sforzato di reprimere, ... : Le primeper le puntate diche, negli Stati Uniti, andranno in onda nelle prossime settimane segnalano cheSpencer deciderà di fare una sincera confessione aForrester circa i sentimenti che prova per lei. L’editore in realtà già da tempo non ha più negato alla ragazza di aver continuato a serbare negli anni quegli “inappropriati” sentimenti per lei, che si è solo sforzato di reprimere, ...

Una Vita : le trame dal 22 al 26 gennaio 2018 – Anticipazioni : Su Canale5 dalla penna dell’autrice de Il Segreto, va in onda una nuova telenovela, Una Vita, trasmessa in Spagna sul canale TVE La1, con il titolo Acacias 38. Gli appuntamenti previsti per questa settimana sono da lunedì a venerdì dalle 14:10 alle 14:45. Una Vita | Le trame della settimana dal 22 al 26 gennaio 2018 Celia scopre che Felipe non ha alcuna intenzione di […] L'articolo Una Vita: le trame dal 22 al 26 gennaio 2018 – ... : Su Canale5 dalla penna dell’autrice de Il Segreto, va in onda una nuova telenovela, Una, trasmessa in Spagna sul canale TVE La1, con il titolo Acacias 38. Gli appuntamenti previsti per questa settimana sono da lunedì a venerdì dalle 14:10 alle 14:45. Una| Ledella settimana dal 22 al 26Celia scopre che Felipe non ha alcuna intenzione di […] L'articolo Una: ledal 22 al 26– ...

UNA VITA / La pubblica umiliazione di Celia : amore al capolinea con Felipe? (Anticipazioni 22 gennaio) : Anticipazioni Una VITA, puntata 22 gennaio: Celia viene umiliata da Felipe che la incolpa dei problemi del loro matrimonio e del conseguente tradimento con Huertas.(pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 07:26:00 GMT) : Anticipazioni Una, puntata 22 gennaio:viene umiliata da Felipe che la incolpa dei problemi del loro matrimonio e del conseguente tradimento con Huertas.(to il Mon, 22 Jan 2018 07:26:00 GMT)

Una Vita Canale 5 Anticipazioni dal 22 al 26 gennaio : Cayetana suicida? Video : Eccoci con le anticipazioni settimanali di #Una Vita Acacias in onda su Canale 5 da lunedì 22 gennaio al venerdì 26. L'ultimo episodio della tissima soap opera ci la lasciati con il fiato sospeso. Celia ha aperto una porta che sarebbe meglio fosse stata serrata per sempre, cogliendo in fragrante Felipe e Huertas mentre facevano l'amore. Intanto Cayetana, decisa a tagliarsi le vene, è stata raggiunta da Teresa, che l'ha inVitata a ragionare. Che ... : Eccoci con lesettimanali di #UnaAcacias in onda su5 da lunedì 22al venerdì 26. L'ultimo episodio della tissima soap opera ci la lasciati con il fiato sospeso. Celia ha aperto una porta che sarebbe meglio fosse stata serrata per sempre, cogliendo in fragrante Felipe e Huertas mentre facevano l'amore. Intanto, decisa a tagliarsi le vene, è stata raggiunta da Teresa, che l'ha inta a ragionare. Che ...