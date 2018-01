Amici 2018 | Biondo parla del party nascosto e spiazza tutti!

Amici della Musica - ricca proposta per la stagione 2018 : Altra parola d'ordine, collaborazioni, con associazioni Musicali, conservatori, come quello di Perugia, con la Fondazione Cucinelli, con la Festa di Scienza e Filosofia che darà vita il 25 aprile ...

Foligno - Amici della Musica - arriva Carlo Verdone : nomi stellari per la stagione concertistica 2018 : Altra parola d'ordine, collaborazioni, con associazioni Musicali, conservatori, come quello di Perugia, con la Fondazione Cucinelli, con la Festa di Scienza e Filosofia che darà vita il 25 aprile ad ...

Ascolti TV | Sabato 20 gennaio 2018. C’è Posta per Te al 30.1% - Si Accettano Miracoli 14.9%. Amici di Maria De Filippi al 20.9% : C'è Posta per Te Su Rai1 Si Accettano Miracoli ha conquistato 3.340.000 spettatori pari al 14.9% di share. Su Canale 5 C’è Posta per Te (in onda dalle 21.17 alle 24.40) ha raccolto davanti al video 5.914.000 spettatori pari al 30.1% di share. Su Rai2 NCIS ha interessato 1.369.000 spettatori pari al 5.7% di share e Bull 1.202.000 (5%). Su Italia 1 L’Era Glaciale 2 – Il Disgelo ha intrattenuto 1.629.000 spettatori (6.9%). Su ...

Amici 2018 - anticipazioni lunedì 22 gennaio : eliminati e sfide improbabili : Sappiamo che attendete le anticipazioni di Amici 2018 per lunedì 22 gennaio per scoprire come andrà a finire la sfida a squadre, che in questa puntata non ha avuto molto spazio a causa degli esami di riammissione dei quattro allievi temporaneamente espulsi sabato scorso. Oggi è successo un po' di tutto, ma una decisione della commissione di danza ci ha sorpreso più di tutte: i professori non avrebbero riammesso Vittorio, alla fine invece è stato ...

Amici 17 – Settima puntata di sabato 20 gennaio 2018 (video e riassunto) – Esami di riammissione e non solo : Amici di Maria de Filippi, meglio conosciuto semplicemente come Amici, è giunto alla 17° edizione e, questo pomeriggio, torna con la Settima puntata pomeridiana del pomeriggio. Dopo la pausa natalizia, il ritorno per gli allievi è stato brusco, segnato da un’espulsione e dalla ‘punizione’ pensata dalla De Filippi: l’invio degli allievi per le strade di […] L'articolo Amici 17 – Settima puntata di sabato 20 gennaio ...

Amici 17 - settima puntata di sabato 20 gennaio 2018 in diretta : esame di riammissione per Biondo - Nicolas - Filippo e Vittorio : Biondo - Amici 17 Nuovo appuntamento con gli speciali di Amici 17 e qui su DavideMaggio.it si rinnova il liveblogging del sabato pomeriggio per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio. Amici 17: le anticipazioni del settimo speciale In diretta su Canale 5, a partire dalle 14.10, Maria De Filippi conduce il settimo speciale di Amici 17. Al centro della puntata l’esame di riammissione che dovranno ...

Amici 17 Ed.2018/ Esame degli espulsi e due nuove eliminazioni? Yaser e Luca a rischio! : Amici 2017, anticipazioni dello speciale di oggi 20 gennaio 2018. In studio l'Esame degli espulsi e le possibili eliminazioni di due cantanti, Yaser e Luca Vismara.(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 05:50:00 GMT)

Amici 17 Ed.2018/ Anticipazioni : Valentina ed Emma in crisi - via dalla scuola? : Amici 17 , Anticipazioni 19 gennaio 2018: Black Soul Trio a rischio eliminazione! Carlo Di Francesco li avverte: per loro un'ultima chance nella scuola?(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Amici 17 Ed.2018/ Black Soul Trio a rischio eliminazione : ultima chance per la band! : Amici 17 , anticipazioni 19 gennaio 2018: Black Soul Trio a rischio eliminazione! Carlo Di Francesco li avverte: per loro un'ultima chance nella scuola?(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 05:50:00 GMT)

Amici 2018 - gli eliminati di sabato 20 gennaio sono questi? : Chi sono i prossimi eliminati di Amici 2018? sabato 20 gennaio alcuni concorrenti dovranno abbandonare per sempre la scuola di Canale 5: non è difficile capire chi non rivedremo in TV, così come non è difficile individuare i potenziali vincitori di questa 17esima edizione (Carmen, Biondo, Einar e Lauren). Nella precedente puntata speciale, abbiamo assistito all'eliminazione di Emanuele Avino, ritenuto dagli insegnanti di canto non ancora pronto ...

Amici 17 Ed.2018 / Carlo Di Francesco "avverte" Biondo : Amici 17, anticipazioni 18 gennaio 2018. Luca Vismara e Grace Cambria vicini all'eliminazione? I due cantanti sono sotto l'occhio dei professori della scuola!(Pubblicato il Thu, 18 Jan 2018 23:01:00 GMT)

Amici 2018 : da alunni a netturbini per le strade romane. E’ giusto? : Amici 2018 non smette di stupire. Sabato 13 gennaio alcuni ragazzi sono stati puniti dalla produzione perché hanno trasgredito il regolamento: hanno organizzato un party, per il compleanno di Biondo poi degenerato in un “festino”. Molto probabilmente sono circolate delle droghe e parecchio alcool e la De Filippi, da sempre molto attenta alle problematiche dei ragazzi ha pensato bene ad una punizione esemplare: trasformare i giovani talenti in ...