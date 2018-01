Ambiente | progetto Green Booking | 13 nuovi alberi a Misano e Cattolica

Ambiente : cala il sipario sul progetto Open Beach di Marevivo - “suscitato entusiasmo e programmati nuovi progetti” : Presenti i giovani protagonisti del progetto e i rappresentanti delle istituzioni locali, la Capitaneria di Porto di Porto Empedocle, le guide della Riserva di Torre Salsa e i rappresentanti dell’associazione ambientalista WWF e un’insegnante e 20 studenti del Liceo Scientifico E. Fermi di Menfi che a giorni inizieranno con Marevivo il percorso di alternanza scuola- lavoro per acquisire sul campo le competenze di educatore e guida ambientale. I ...

Min. Ambiente : ok da Commissione VIA a progetto aeroporto Firenze : Roma, 5 dic. (askanews) 'La Commissione tecnica VIA ha emanato stamani il parere integrativo per il progetto del nuovo Master Plan 2014-2029 per l'aeroporto di Firenze. Con questo atto la Commissione ...

LegAmbiente Ragusa premiata per progetto Non scado : Il progetto Non scado di Legambiente, organizzato da Legambiente Il Carrubbo di Ragusa è stato premiato alla Fiera Ecomondo di Rimini.