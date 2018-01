Ambiente | 39 milioni per salvare la Grande Barriera Corallina

Ambiente - Fvg : 7 - 5 milioni in tre anni per manutenzione idraulica : Roma, 19 gen. (askanews) Ammontano a quasi 7,5 milioni di euro i fondi che la Regione Friuli Venezia Giulia destinerà complessivamente nel triennio 2018-2020 agli interventi di manutenzione idraulica ...

Ambiente : i forni a microonde in Europa emettono CO2 come 7 milioni di auto : Una ricerca dell’università di Manchester si è concentrata sui forni a microonde nell’intero ciclo di vita, dalla produzione alla discarica: è emerso che l’utilizzo di questi elettrodomestici nell’Unione europea genera tanta CO2 quanta ne emettono quasi 7 milioni di automobili. Lo studio, pubblicato su Science of the Total Environment, ha rilevato che i forni a microonde in UE producono 7,7 milioni di tonnellate di ...

Ambiente - allarme microfibre : ad ogni lavaggio milioni finiscono in mare : Ad ogni lavaggio in lavatrice, milioni di fibre microplastiche, particelle inferiori ai 5 millimetri di lunghezza, finiscono in mare causando danni all’ecosistema. Secondo il team dell’università di Plymouth, nel Regno Unito, che per un anno ha analizzato ciò che accadeva quando i materiali sintetici venivano lavati a temperature diverse, tra i 30 e i 40 gradi, con differenti combinazioni di detergenti, ogni ciclo rilascerebbe circa ...

Ambiente : 12 - 6 milioni l’anno i morti da inquinamento - intesa Unep-Oms : I rischi per la salute collegati all’Ambiente provocano ogni anno circa 12,6 milioni di morti. Per questa ragione il Programma delle Nazioni Unite per l’Ambiente (Unep) e l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) hanno avviato una nuova collaborazione ad ampio raggio per accelerare l’azione contro tali rischi. Le due agenzie dell’Onu hanno firmato un accordo a Nairobi, in Kenya, per intensificare le azioni comuni ...

Ambiente : 100 milioni dal ministero per la depurazione del lago di Garda : Cento milioni dal ministero dell’Ambiente per la realizzazione delle nuove opere di collettamento e depurazione del lago di Garda. Con la firma del Protocollo di intesa avvenuta nel pomeriggio al ministero dell’Ambiente tra Dicastero, Regione Veneto e Regione Lombardia prende di fatto avvio l’iter di un’opera di importanza strategica per il futuro della piu’ grande area lacustre del paese. I lavori – come si ...

Ambiente : dal Ministero 85 milioni per il dissesto in Emilia Romagna : Stamani il presidente della Regione, Stefano Bonaccini, ha firmato con il ministro dell’Ambiente, Gian Luca Galletti, un protocollo per l’attuazione di interventi per la difesa del suolo. Il Ministero ha stanziato quasi 62 milioni per la sicurezza idrogeologica in Emilia-Romagna, 55 dei quali destinati a Parma e al nodo idraulico di Colorno. Con un atto integrativo agli accordi di programma 2010, Ministero e Regione intervengono ...

Ambiente - Unicef : 17 milioni di bimbi respirano aria tossica - rischio in Asia : Un nuovo studio dell’Unicef ‘Danger in the Air: How air pollution can affect brain development in young children‘ (Pericolo nell’aria: come l’inquinamento atmosferico può compromettere lo sviluppo cerebrale dei bambini) rivela che sono circa 17 milioni i bambini con meno di un anno di età che vivono in aree in cui l’inquinamento atmosferico è di almeno 6 volte superiore ai limiti internazionali. Questi bambini respirano aria tossica ...

Ambiente - lo studio Enea : “Sulle spiagge italiane oltre 100 milioni di Cotton Fioc” : Una ‘valanga’ di Cotton fioc sulle spiagge italiane dove oltre l’80% dei rifiuti raccolti è rappresentato da plastiche che minacciano l’ecosistema e la salute dell’uomo. E’ l’allarme che arriva da uno studio dell’Enea che ha messo sotto la lente d’ingrandimento anche le fonti d’inquinamento da microplastiche che per le dimensioni inferiori a 5mm che “non vengono trattenute” ...

A2A - BEI finanzia 100 milioni per il piano di investimenti del settore Ambiente : Gli investimenti previsti confermano la continua attenzione di A2A verso un'economia responsabile e sostenibile. 'Il finanziamento rappresenta un ulteriore rafforzamento delle relazioni tra il Gruppo ...

