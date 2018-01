Amazon Go | apre a Seattle il primo supermercato senza casse | file e soldi

Amazon apre al pubblico il primo negozio senza casse : Dopo più di un anno di test apre a Seattle, negli Usa, il primo supermercato "senza casse" di Amazon. Nel negozio, che si chiama Amazon Go, i cassieri sono sostituiti da un sofisticato sistema di videocamere, sensori e intelligenza artificiale che "guarda" cosa i clienti mettono nel carrello (e anche cosa tolgono) e addebita sul loro account Amazon il conto quando escono dal minimarket.L'apertura era prevista a inizio 2017, ma a marzo ...

Amazon apre due nuovi centri in Italia : 21.06 Amazon aprirà due nuovi centri in Italia creando un totale di 1600 posti di lavoro nei prossimi tre anni. Secondo quanto annunciato oggi verrano investiti 150mln di euro per il centro di distribuzione di Torrazza Piemonte, 25 km da Torino, una struttura di 60mila mq che entrerà in funzione nel 2018 e una volta a regime impiegherà 1200 persone. Il secondo investimento riguarderà un sito a Casirate (Bergamo), della superficie di 34mila mq ...

Amazon : apre nuovo centro in Italia - 1.200 posti creati entro 3 anni : Roma, 9 gen. (AdnKronos) - Amazon apre un nuovo centro di distribuzione in Italia a Torrazza Piemonte, a 25 chilometri a nord-est di Torino. Questo nuovo centro, il quarto in Italia per il colosso Usa, entrerà in attività nell'autunno del 2018, un anno dopo le aperture dei siti di Passo Corese (Riet

Black Friday Amazon/ Domani si apre la settimana degli sconti - ma non dimenticate il Cyber Monday! : Black Friday Amazon: Domani si apre la settimana degli sconti, ma non dimenticate il Cyber Monday! Le ultime notizie sulla popolare iniziativa del colosso mondiale del'e-commerce(Pubblicato il Sun, 19 Nov 2017 03:55:00 GMT)