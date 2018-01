Alle 14 non perdetevi la diretta dedicata al remake di Shadow of the Colossus

Colin Firth : «Non lavorerò mai più con Woody Allen» : L’attore britannico, dopo le ripetute accuse di molestie contro il regista, ha deciso di interrompere le collaborazioni L'articolo Colin Firth: «Non lavorerò mai più con Woody Allen» proviene da VanityFair.it.

Elezioni - appello di 40 scienziati ai partiti : “Non facciamoci la guerra - stringiamo un’Alleanza tra scienza e politica” : “Chiediamo rispetto reciproco tra scienza e politica, che mai dovrebbero essere fazioni contrapposte: è dall’imprescindibile alleanza tra queste che dipendono la salute e lo sviluppo economico e sociale del Paese”. Inizia così la lettera aperta firmata da 40 ricercatori che hanno lanciato il loro appello alla politica affinché si possano riallineare le rispettive posizioni. Alla luce del dibattito di queste settimane di ...

Luciano SpAlletti difende Davide Santon : 'Se mi chiede scusa non lo faccio più giocare' : Davide Santon, suo malgrado, è stato il protagonista in negativo del big match tra Inter e Roma : un suo disastro difensivo , infatti, ha regalato il gol agli ospiti. E in difesa del giocatore, nel ...

Bersani : “Governo Renzi-Berlusconi? Se seguo le tracce non ho dubbi. Parlare con M5S dovere - Alleanza è un altro film” : “Il giaguaro si è rimesso qualche macchiolina… qualche macchiolina gliel’ha rimessa pure Renzi” e “questo lo vede anche un bambino”. Ha ripescato la ormai storica metafora, Pier Luigi Bersani, per Parlare del possibile “inciucio” tra Silvio Berlusconi e il leader Pd. “I numeri non ci sono”, si è detto convinto l’ex segretario Pd, oggi esponente di Liberi e Uguali, parlando su ...

VIDEO/ Inter-Roma (1-1) : highlights e gol. SpAlletti : non dobbiamo avere timore (Serie A 21^ giornata) : VIDEO Inter-Roma (risultato finale 1-1): highlights e gol della partita nella 21^ giornata di Serie A. Big match a San Siro con Spalletti che ritrova i giallorossi.(Pubblicato il Mon, 22 Jan 2018 09:12:00 GMT)

Inter - SpAlletti : "Santon? Non deve chiedere scusa a nessuno" : Il tecnico nerazzurro sul pari con la Roma: "Dobbiamo far accadere le cose per raggiungere i nostri obiettivi: i timorosi devono farsi da parte"

Inter - SpAlletti : "A volte abbiamo paura di non farcela. Santon non chieda scusa" : Il tecnico dell'Inter Luciano Spalletti, nel post partita, non nasconde l'amarezza per il pareggio arrivato in rimonta: "A volte abbiamo timore di non farcela, a volte scompariamo dal campo. E non ...

SpAlletti : 'Santon non deve chiedermi scusa - altrimenti non lo faccio più giocare' : Quelli che hanno timore devono farsi da parte perché noi vogliamo passare per arrivare in fondo': così l'allenatore nerazzurro Luciano Spalletti commenta a Premium Sport il pareggio con la Roma. ' ...

Un'occasione da non perdere : l'Alleanza tra politica e scienza. L'appello del presidente Iss Ricciardi : Un appello dal mondo scientifico su politica e salute, è stato lanciato su Fb dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, sottoscritto da Garattini e decine di altri professori. NelL'appello ...

Un’occasione da non perdere : l’Alleanza tra politica e scienza per la salute e lo sviluppo del Paese : Un appello dal mondo scientifico su politica e salute, è stato lanciato su Fb dal presidente dell'Istituto superiore di sanità, Walter Ricciardi, sottoscritto da Garattini e decine di altri professori.Un'occasione da non perdere:l'alleanza tra politica e scienza per la salute e lo sviluppo del Paese. Mai come in queste ultime settimane abbiamo sentito i politici dibattere sui temi della scienza.Libertà di cura, vaccini, ...

Calciomercato Genoa - il colpo che non ti aspetti : ecco CAllegari dal Psg : Calciomercato Genoa – Il Genoa si prepara per la gara di campionato contro la Juventus, trasferta difficilissima per la squadra di Ballardini. Nel frattempo è stato chiuso un movimento di mercato a sorpresa, secondo quanto riporta la ‘Gazzetta dello Sport’ definito l’acquisto di Lorenzo Callegari dal Paris Saint-Germain. Il calciatore si trasferirà al Genoa per poi essere subito girato in prestito per continuare il ...

Liberi e Uguali - Tito Barbini non si candida Alle politiche : 'Ma penso Alle amministrative di Arezzo' : Intorno a Piero Grasso potrebbe aggregarsi un mondo che è stato essenziale nella storia politica del centrosinistra, molto più ampio di quello che non si riconosce più nel PD. Anche se oggi, come ho ...

Allegri ma non troppo - il punto sugli infortunati Juventus : ansia Dybala. Le ultime su Howedes e Marchisio : L'allenatore della Juventus Allegri fa il punto sugli infortunati bianconeri: preoccupano le condizioni di Dybala LaPresse/Gerardo Cafaro Allegri ma non troppo, perchè in vista della ripresa del ...

Nogarin : “Non mi ricandido. Inchieste sulle spAlle - alcune assurde. O sono Al Capone o c’è accanimento contro di me” : “O sono Al Capone o c’è un accanimento nei miei confronti”. Il sindaco M5s di Livorno Filippo Nogarin, partecipando alla scuola di governo dei grillini a Pescara, ha sorpreso tutti con l’annuncio che non intende fare un secondo mandato come primo cittadino. “Il mandato mi scade tra un anno”, ha detto in un colloquio riportato da il Fatto Quotidiano e da Corriere e Repubblica. “E no, non mi ricandido. ...