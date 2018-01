Allarme valanghe | bloccati oltre cento turisti in Val Senales Critica la situazione in

Maltempo - Coldiretti : precipitazioni triplicate in Trentino Alto Adige - Allarme valanghe : Tra neve e pioggia a gennaio sono praticamente triplicate (+170%) le precipitazioni in Trentino Alto Adige dove l’allarme valanghe è alimentato dall’aumento delle temperature con le minime che sono risultate di ben 4,1 gradi superiori alla media storica. E’ quanto afferma la Coldiretti sulla base dei dati Ucea relativi alla prima decade del mese che fa segnare sull’intera Penisola una anomalia con il 22% di precipitazioni in piu’. La neve e la ...

Maltempo e Allarme valanghe al Nord - caldo record al Centro-Sud - : Le precipitazioni hanno dato tregua a Piemonte e Valle d'Aosta, duramente colpite nelle ultime 48 ore. A Roma e Palermo temperature minime tra 17 e 18,8 gradi. Dalla Protezione Civile allerta rossa ...

Maltempo in Valle dAosta - Allarme valanghe : isolate Cogne e Cervinia : La massa di neve che ha coperto la strada regionale per Cogne è alta 7-8 metri ed ha una lunghezza di 15 metri. "Contiamo di creare un varco per consentire il deflusso di coloro che devono scendere a ...

Allerta Meteo Veneto : stato di preAllarme e attenzione per criticità idrogeologiche e rischio valanghe : Le previsioni Meteo indicano precipitazioni sul territorio regionale del Veneto, più consistenti e anche abbondanti su fascia montana e pedemontana specie tra la serata di oggi e il primo mattino di domani. Limite delle nevicate intorno ai 1600-1800 m., in abbassamento martedì. Venti forti meridionali in quota e significativi rinforzi di scirocco sulla costa. Sulla base della situazione Meteo, il Centro Funzionale Decentrato della Protezione ...

Maltempo - allerta nel weekend : sulle Alpi attese anche bufere. Allarme valanghe : Cervinia “liberata” dopo 24 ore : Oltre alla tradizionale calza, quest’anno la Befana porterà anche tanta neve e una nuova ondata di Maltempo. Al Nord, sulle Alpi, sono attesi altri due metri di neve e fino a martedì 9 gennaio sopra quota 1200 metri potrebbero verificarsi anche vere e proprie bufere di neve. Ma a preoccupare è il pericolo valanghe: solo alle 12 di venerdì è stata riaperta la strada regionale della Valtournenche, che collega Breuil e Cervinia. La cittadina ...

Allarme valanghe in Valle d'Aosta | Cervinia isolata : bloccati 10mila turisti : Chiusa per tutta la notte la strada verso la località, dove sono caduti due metri di neve. Il soccorso alpino: "Situazione sotto controllo"

