Alla Juve “basta” Douglas Costa | 1-0 Genoa

Genoa volenteroso ma mai pericoloso : Alla Juventus basta un gol per vincere la partita risultati : La cronaca. La Juventus si schiera con un 4-3-3: Szczesny; Lichtsteiner, Benatia, Chiellini, Alex Sandro; Khedira, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Higuain, Mandzukic. A disposizione ci sono Pinsoglio,...

Calcio - Serie A 2017-2018 : Douglas Costa guida Alla vittoria una Juventus non eccellente - 1-0 al Genoa : La Juventus resta a contatto con il Napoli, il distacco è sempre di un punto. Nel posticipo della 21ma giornata della Serie A di Calcio i bianconeri si impongono in casa, per 1-0, sul Genoa con rete di Douglas Costa. I bianconeri vincono ma non convincono: un buon primo tempo, tanta sofferenza nel secondo con i ragazzi di Allegri che sono apparsi piuttosto stanchi. Comunque davvero poche le opportunità create dalla squadra di Ballardini. Parte ...

Marotta : 'Balotelli Alla Juve? C'è affetto - ma la verità è un'altra' : 'Le voci su Balotelli? C'è affetto e stima per questo ragazzo, ma è una notizia da fantacalcio, una bufala'. Così Beppe Marotta a Premium Sport : 'Quello di Balotelli è un profilo che non occorre alla Juventus'.

Formazioni ufficiali Juventus-Genoa : le scelte di Allegri e BAllardini : Formazioni ufficiali Juventus-Genoa – Juventus-Genoa chiuderà la 21^ giornata di Serie A, la prima dopo la sosta invernale. I bianconeri hanno un unico obiettivo: vincere per rimanere agganciati al Napoli che ieri ha espugnato il campo dell’Atalanta con un goal di Mertens. Di fronte però ci sarà un Genoa che andrà a caccia di punti salvezza per rispondere alla vittoria del Crotone e al pareggio della Spal ad Udinese. Allegri dovrà a ...

Di nuovo Pirlo Alla Juve? É Nicolò - il figlio del Genietto : O almeno così si mormora: " La Gazzetta dello Sport " assicura che Nicolò farà presto un provino per i bianconeri under 16. Nicolò è nato nel 2003 e indossa la maglia numero 8 per il padre il giovane ...

Balotelli Alla Juventus? Ecco la reazione da parte dei tifosi bianconeri : Bomba di mercato nelle ultime ore che riguarda la Juventus, secondo voci provenienti dall’Inghilterra il club bianconero avrebbe raggiunto l’accordo per la prossima stagione con l’attaccante Mario Balotelli, una trattativa che se confermata avrebbe del clamoroso. Affare dal punto di vista economico con SuperMario che sarebbe il vice-Higuain, situazione comunque ancora per nulla definita e da valutare. Nel frattempo è arrivata ...

