Alberto Angela vs Provincia di Belluno Servizio ‘Meraviglie’ sulle Dolomiti | il

Alberto Angela e l'ira dei bellunesi : "Dolomiti? Le abbiamo anche noi" : Ne sa qualcosa Alberto Angela che negli ultimi tempi, agli onori della cronaca, sta salendo soprattutto per ragioni di gossip ('celebre' la polemica sulle sue dimensioni, diciamo così, 'intime'). '...

Meraviglie di Alberto Angela è polemica : ‘Errori clamorosi’ : La terza puntata di Meraviglie – la penisola dei tesori condotta da Alberto Angela su Rai1 è stata seguita da 5,8 milioni di spettatori (rendendola la più vista tra le puntate finora andate in onda). Nel corso della serata lo studioso ha trattato diversi argomenti e luoghi da Pisa a Materia alle Dolomiti. E proprio le bellissime montagne sono diventate materia di scontro. La voce contro è quella di Roberto Padrin, presidente della ...

Meraviglie - la provincia di Belluno contro Alberto Angela : “Le Dolomiti le abbiamo anche noi” : La provincia di Belluno è arrabbiata con Alberto Angela, tanto da minacciare “verifiche” nella televisione di Stato per capire come mai il programma di Rai 1 Meraviglie – record di ascolti mercoledì sera – abbia fatto tappa sulle Dolomiti senza passare dal Veneto, ma girando tutto il servizio in provincia di Trento, con qualche citazione per Bolzano, e nessuna per gli altri territori interessati. “In molti ...

"Anche noi abbiamo le Dolomiti". La provincia di Belluno attacca Alberto Angela : Meraviglie con critica. Dopo lo straordinario successo della trasmissione di Alberto Angela c'è chi ha deciso di far sentire la propria voce per lamentarsi di una importante "dimenticanza" del conduttore. Roberto Padrin, presidente della provincia di Belluno, al Corriere delle Alpi ha espresso la sua delusione perché la parte di puntata sulle Dolomiti è stata girata tutta in provincia di Trento e in parte Bolzano, ...

