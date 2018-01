Al Cagliari arrivano Lykogiannis e Ceter

Cagliari-Juventus - arrivano le scuse dei rossoblu a Matuidi : Cagliari-Juventus, arrivano le scuse dei rossoblu a Matuidi Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Matuidi – “Ho assistito a scene di razzismo durante la partita. Le persone deboli cercano di intimidire con l’odio. Io non riesco ad odiare e posso solo essere dispiaciuto per coloro che danno questi cattivi esempi”. IL POST DI Matuidi Così il ...