Al Bano e Romina | quando i sentimenti diventano marketing

La verità di Loredana Lecciso su AlBano e Romina Power : l'annuncio della D'Urso Video : Per #Loredana Lecciso è giunto il momento di rompefe il silenzio [Video]dopo che sulle pagine del settimanale 'Oggi' è stata annunciata la fine della sua relazione con #Albano Carrisi. A quanto pare, infatti, Albano e la Lecciso avrebbero scelto di dirsi addio in maniera definitiova e a prendere la decisione ufficiale pare che sia stata proprio Loredana, che prima di Natale avrebbe abbandonato Cellino San Marco per trasferirsi a Pavia, citta' ...

Romina Power - il post su AlBano fa discutere : 'Amarsi è sostenersi a vicenda' Video : Eccoci con un nuovo appuntamento con le notizie di #Gossip, che ha appena visto Barbara D'Urso lanciare una frecciatina a Romina Power [Video]. La cantante americana ha postato due foto sul suo profilo Instagram, che hanno fatto molto discutere l'opinione pubblica. La Power manda un messaggio ad Albano #Romina Power, la cantante statunitense è tornata alla ribalta dopo alcune affermazioni lanciate verso Loredana Lecciso e l'ex marito. Come ...

Loredana Lecciso a Domenica Live per parlare di AlBano e Romina : Albano, Romina e Loredana Lecciso news: l’intervista a Domenica Live La telenovela tra Albano Carrisi, Romina Power e Loredana Lecciso continua a tenere gli italiani con il fiato sospeso. Qual è la prossima puntata assolutamente da non perdere? L’intervista che la Lecciso farà a Domenica Live Domenica 28 gennaio. Barbara d’Urso ha infatti anticipato a […] L'articolo Loredana Lecciso a Domenica Live per parlare di Albano e ...

Barbara D'Urso - la frase di Romina Power che fa pensare ad Al Bano : 'Avrei bisogno di un abbraccio...' : È bastato un post, apparentemente innocente, di Romina Power pubblicato sul suo profilo Instagram per riaccendere il dibattito sul presunto trinagolo tra lei, l'ex marito Al Bano e Loredana Lecciso. A ...

Romina Power pensa ad Al Bano?/ Loredana Lecciso paparazzata con per le vie di Pavia con il fratello : Al Bano non conferma la rottura con Loredana Lecciso e conferma la ritrovata stima e l'affetto per l'ex moglie Romina Power, madre dei suoi quattro figli(Pubblicato il Wed, 24 Jan 2018 15:49:00 GMT)

Romina Power : "Ecco cos'è l'amore". Messaggio ad Al Bano? : Romina Power continua a far discutere. Se la Lecciso ha scelto la strada del silenzio, la cantante invece su Instagram è molto attiva e continua a lanciare messaggi ai fan che sperano in una reunion ...

Romina Power : Ecco cos'è l'amore. Messaggio ad Al Bano? : Romina Power continua a far discutere. Se la Lecciso ha scelto la strada del silenzio, la cantante invece su Instagram è molto attiva e continua a lanciare messaggi ai fan che sperano in una reunion con Al Bano dopo le voci di una separazione da Loredana. E così dopo aver chiesto "un abbraccio per dimenticare tutto", la Power, sempre su Instagram, prova a spiegare cos'è per lei l'amore. Pubblica una vignetta con due ...