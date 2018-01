Agguato a Napoli | uccisa 54enne

Calcio a 5 - 18^ giornata Serie A 2017-2018 : la Luparense rischia a Pesaro - l’Acqua&Sapone prova il controsorpasso. Came Dosson e Napoli in Agguato : C’è una nuova capolista nel campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, ma la 18^ giornata presenta insidie importanti per la prima della classe. La Luparense, detentrice del titolo, ha intenzione di preservare il primato nel turno che precede la sosta per gli Europei 2018 di Lubiana, ma dovrà fronteggiare un avversario tutt’altro che arrendevole, l’Italservice Pesaro, che soltanto pochi giorni fa, battendo ...

Agguato a Napoli/ 17enne ferito a colpi di pistola nella notte - individuata baby gang al Vomero : Agguato a Napoli, 17enne ferito da due colpi di pistola alla gamba: nuova aggressione violenta dopo quella al Vomero dello scorso dicembre ai danni di due ragazzi.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 12:04:00 GMT)

Calciomercato Inter/ News - si attende il Si del Barça per Deulofeu - ma il Napoli è in Agguato (Ultime notizie) : Calciomercato Inter, ultime legate al mondo nerazzurro: non solo difesa, ma Luciano Spalletti vuole anche un attaccante che possa fare da vice all'argentino Mauro Icardi. Eder non convince.(Pubblicato il Mon, 08 Jan 2018 11:32:00 GMT)

Napoli violenta - Agguato nella notte davanti al circolo ricreativo : ferito 17enne : Un 17enne napoletano è stato ferito da colpi d'arma da fuoco questa notte. Il giovane si trovava davanti a un circolo ricreativo a Porta San Gennaro, sul lato dei Decumani,...

Napoli. Pregiudicato ferito in un Agguato - era in auto con la famiglia : Un Pregiudicato di 35 anni è stato ferito poco fa a Ponticelli tra via Cupa Vicinale Pepe e via Botteghelle, mentre era bordo della sua autovettura con la famiglia. L'uomo, che ha precedenti per reati ...

Calcio a 5 - 15^ giornata Serie A 2017-2018 : Acqua&Sapone alla prova del Kaos - Came Dosson in Agguato. Luparense e Napoli pronti a spiccare il volo : Un osso duro sulla strada dell’Acqua&Sapone Unigross in occasione della 15^ giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5, l’ultima dell’anno in corso. La capolista andrà a giocare sabato 23 dicembre in casa del Kaos Reggio Emilia per provare ad effettuare un blitz che assumerebbe una valenza determinante, in virtù della capacità degli emiliani di sfruttare al meglio il fattore campo, dote che ha consentito al ...

Agguato a Napoli - 51enne ferito a colpi di pistola : è in ospedale : Due colpi al collo, un terzo alla scapola. Gli investigatori della polizia di Stato stanno cercando di ricostruire la dinamica del ferimento di un uomo di 51 anni di Poggioreale, accompagnato da un ...

Calcio a 5 - 14^ giornata Serie A 2017-2018 : lo scontro al vertice tra Acqua&Sapone e Napoli inaugura il girone di ritorno! Came Dosson e Luparense in Agguato : Lo scontro al vertice tra Acqua&Sapone Unigross e Lollo Caffè Napoli inaugura il girone di ritorno del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Le prime due forze del torneo si sfideranno sabato 16 dicembre per il primato in classifica, attualmente di proprietà degli abruzzesi, che hanno acquisito un lieve margine sui partenopei, reduci da un pareggio interno con il Pescara. Ma all’andata Napoli fu in grado di mettere alle corde ...

Calcio a 5 - 12^ giornata Serie A 2017-2018 : Pescara-Acqua&Sapone - derby d’alta quota! Napoli - Came Dosson e Luparense in Agguato : Il derby di Pescara catalizza l’attenzione in occasione della dodicesima giornata del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. L’Acqua&Sapone Unigross sfida i cugini del Pescara in un match al cardiopalma, che potrebbe sancire la fuga al vertice dei ragazzi guidati da Ricci o rilanciare le ambizioni dei finalisti dei playoff 2017, finora piuttosto altalenanti in campionato. Ad approfittarne potrebbe essere la Lollo Caffè ...

Agguato a Napoli - pregiudicato ucciso a colpi di arma da fuoco : Un pregiudicato di 38 anni è stato ucciso a colpi di arma da fuoco ai Quartieri Spagnoli di Napoli. Il 38enne, che aveva precedenti per reati contro il patrimonio, è stato raggiunto da diversi colpi ...

Agguato di camorra davanti al liceo a Napoli - ferito un innocente : «Vivo per miracolo» : «Sono vivo per miracolo», ripete Fabio Tramontano nel suo letto all'ospedale Lore Mare. Accorrono familiari e amici per vedere l'assicuratore. La pallottola lo ha colpito...

Napoli. Agguato a Ponticelli : morto Ciro Nocerino - ferito Fabio Tramontano : Un morto e un ferito. E’ il bilancio di un Agguato consumatosi a Ponticelli di Napoli. A cadere sotto i colpi dei sicari un pregiudicato di 38 anni. Si tratta di Ciro Nocerino, assassinato con alcuni colpi di arma da fuoco…Continua a leggere →