Addio a voce storica 90Â° minuto

Laura Pausini/ L'Addio della cantante alla piccola Giulia Nicoli : "Ti dedico la mia voce ovunque tu sia" : Laura Pausini, attraverso i social, ha dedicato parole bellissime ad una sua piccola fan scoparsa per una malattia al cuore, Giulia Nicoli. La bambina era una grande fan della cantante.(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 19:50:00 GMT)

Addio a Dolores O'Riordan - voce dolente dell'Irlanda : La voce dei Cranberries aveva 46 anni: aveva subito abusi da bambina e per anni ha combattuto contro la depressione e l'anoressia

Dolores O’Riordan - Addio alla cantante dei Cranberries. Da Zombie a Salvation - la sua voce è quella di una generazione : La sua voce. La sua bellissima, inconfondibile, voce. Dolores O’Riordan, la 46enne cantante dei Cranberries, è morta oggi improvvisamente mentre stava registrando a Londra. Nata a Ballybricken, in Irlanda, con la sua band ha tracciato una via nitida e riconoscibile nella storia del folk rock. L’esplosione nel 1992 con l’album Everybody Is Doing It Why Can’t We?: il successo arriva prima negli Stati Uniti, poi nel resto ...

Addio a Dolores O' Riordan - voce dei Cranberries : "Morta all'improvviso a Londra" Video/Twitter : È morta a Londra la cantautrice, musicista e attrice irlandese Dolores O'Riordan. Lo riferisce il sito dell'Irish Times. L'artista, che era cantante e chitarrista dei...

Addio a Dolores O'Riordan - voce dei Cranberries dal 1990" : È morta 'improvvisamente' a Londra (dove si trovava per una sessione di registrazione) Dolores O'Riordan, cantante dei Cranberries. Lo ha riferito in una nota Lindsey Holmes, manager dell'artista, che ...

Addio a Dolores O'Riordan - voce dei Cranberries : aveva 46 anni : Dolores O' Riordan, la cantante irlandese del gruppo "The Cranberries", è morta «improvvisamente» a 46 anni. Lo annuncia l'agente. L'artista,...

È morta Dolores O'Riordan - Addio alla voce dei Cranberries : La cantante dei The Cranberries, Dolores O'Riordan, è morta all'improvviso a Londra. Lo ha fatto sapere la sua agente tramite una nota, citata dai media irlandesi. La frontwoman aveva 46 anni. 'La ...

Addio a Dolores O' Riordan - voce dei Cranberries : aveva 46 anni : Dolores ÒRiordan, la cantante irlandese del gruppo 'The Cranberries', è morta a 46 anni. Lo annuncia l'agente. L'artista, riporta l'Irish Times, si trovava nella capitale britannica per una breve ...

Addio a Dolores O'Riordan - voce dei Cranberries : aveva 46 anni : Dolores O' Riordan, la cantante irlandese del gruppo "The Cranberries", è morta «improvvisamente» a 46 anni. Lo annuncia l'agente. L'artista,...

Addio a Dolores O' Riordan - voce dei Cranberries : aveva 46 anni : Dolores ÒRiordan, la cantante irlandese del gruppo «The Cranberries», è morta a 46 anni. Lo annuncia l'agente.

Addio a Dalla Noce - voce storica di 'Tutto il calcio minuto per minuto' : Notizie sul tema Verona: il punto dopo il 2-2 di Ferrara con la Spal Roma-Spal 3-1, video highlights con i gol di Dzeko, Strootman, Pellegrini e Viviani Dove vedere Roma-Spal, diretta tv e streaming ...

Addio a Dalla Noce - storica voce di "Tutto il calcio minuto per minuto" : Addio a Everardo Dalla Noce , noto giornalista radio-televisivo in Rai . La storica voce di "Tutto il calcio minuto per minuto", oltre che inviato del Tg2 Dalla Borsa di Milano per le notizie ...

Everardo Dalla Noce è morto - Addio alla voce di Tutto il calcio minuto per minuto : addio a Everardo Dalla Noce, si è spento il celebre giornalista famoso pre la sua partecipazione a Tutto il calcio minuto per minuto in cui seguiva la Spal, ma anche le squadre milanesi. morto ad 89 anni Dalla Noce era nato a Ferrara il 15 agosto del 1928 ed è venuto a mancare il 12 dicembre del 2017. Everardo Dalla Noce, la carriera I suoi esordi furono tutti dedicati allo sport di cui era un gran appassionato. Si occupava principalmente di ...

Addio don Riboldi - voce dei terremotati : 10.14 E' morto Monsignor Antonio Riboldi, per tutti don Antonio, vescovo emerito di Acerra (Napoli). Il decesso all'alba, a 94 anni, a Stresa, in Piemonte, presso la Casa dei Rosminiani dove si trovava dalla scorsa estate. Si fece voce dei terremotati del Belice, in Sicilia, che vivevano al freddo nelle baracche. Fu pastore in terra di camorra, in anni in cui i morti si contavano a centinaia. La sua scomparsa è stato annunciata dalla Curia di ...