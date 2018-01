: Papa Francesco: «Chiedo scusa se ho ferito le vittime di abusi con le mie parole sul caso… - MISTERO_MISTERI : Papa Francesco: «Chiedo scusa se ho ferito le vittime di abusi con le mie parole sul caso… - Dome689 : Papa Francesco chiede scusa alle vittime di abusi: "Su Barros ho usato una parola sbagliata" - andrea____russo : RT @AleteiaIT: +++++ #PapaFrancesco: «Chiedo scusa se ho ferito le vittime di abusi con le mie parole sul caso Barros» - elluas : RT @ferrariant: Abusi sui minori, il Papa: sbagliato chiedere prove alle vittime, mi scuso - NotizieIN : Abusi,Papa:ho sbagliato a esigere prove -

"Chiedo scusa perché la parola 'prova' ha ferito tanti abusati". Così ilsulle polemiche nate da quanto dichiarato sul caso del vescovo cileno Barros a proposito delle accuse di pedofilia. "Non volevo parlare di,ma di'evidenze',precisa."Molta gente abusata non può avere, oppure le ha, ma sente vergogna.'Portate una prova' suona come uno schiaffo", dice Francesco. "In Cile ho denunciato glicon forza, in 5 anni di pontificato non ho firmato una richiesta di grazia. Ma Barros resta perché non ci sono evidenze", aggiunge.(Di lunedì 22 gennaio 2018)