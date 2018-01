Abusava della figlia 14enne | si suicida

: RT @monyTigra: Ma che madre è se si può chiamare madre che sa che il marito abusava della figlia e gli rimane insieme senza fare nulla ma è… - concubeatrice : RT @monyTigra: Ma che madre è se si può chiamare madre che sa che il marito abusava della figlia e gli rimane insieme senza fare nulla ma è… - MustErminea : RT @monyTigra: Ma che madre è se si può chiamare madre che sa che il marito abusava della figlia e gli rimane insieme senza fare nulla ma è… - carboneluigi4 : Vengo a sapere ora che sto porco non solo abusava della figlia 14enne ma lo faceva anni fa perfino con l'altra figl… - solofattimiei1 : RT @monyTigra: Ma che madre è se si può chiamare madre che sa che il marito abusava della figlia e gli rimane insieme senza fare nulla ma è… - matitesbagliate : RT @monyTigra: Ma che madre è se si può chiamare madre che sa che il marito abusava della figlia e gli rimane insieme senza fare nulla ma è… -

Leggi la notizia su Blastingnews

(Di lunedì 22 gennaio 2018) Risale a questa mattina il ritrovamento del corpo dell’uomo di 53 anni sul quale pendeva la terribile accusa di aver ripetutamente violentato laquattordicenne. Intorno alle 9:30 un passante ha scorto all’ingressochiesa di San Tommaso a Roccasecca, in provincia di Frosinone, il cadavere del cinquantatreenne che si sarebbe impiccato utilizzando dello spago da imballaggio. L’uomo era stato confinato nel piccolo paesino, poco distante da Cassino, in attesa dell'incidente probatorio previsto per febbraio in merito all’inchiesta aperta a to delle shoccanti rivelazioni di una delle sue quattro figlie, ed era stato provvisto di un dispositivo elettronico al fine di monitorarne gli spostamenti. La rivelazione attraverso il tema La ragazza, 14 anni, aveva confessato attraverso un tema scolastico VIDEO che rispondeva alla traccia: Scrivi una lettera a tua madre ...