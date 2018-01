A Wall Street | tutti gli occhi su Netflix

Wall Street : apre in lieve rialzo - per ora ignora rischio shutdown : Gli operatori di borsa preferiscono concentrarsi sulle buone prospettive dell'economia, anche per effetto della riforma fiscale approvata in Usa prima di Natale. L'impressione e' che anche se alle ...

Wall Street avvia a piccoli passi : Wall Street avvia la seduta poco sopra la parità , riportando una variazione pari a +0,03% sul Dow Jones , mentre lo S&P-500 fa un piccolo salto in avanti dello 0,24%, portandosi a 2.804,84 punti. In ...

Wall Street debole a metà seduta : Prese di profitto a Wall Street dopo l'ennesimo rally che ha portato il Dow Jones a bucare anche quota 26 mila punti . Gli investitori hanno optato per una pausa di riflessione, anche se la nuova ...

Wall Street : apertura poco mossa - Dow Jones tiene quota 26.000 : L'economia a Pechino e' cresciuta del 6,9% nel 2017, tanto quanto atteso dalle autorita' locali e visto nel 2016. In Usa, le nuove richieste settimanali di sussidi di disoccupazione sono calate di ...

Brutta giornata per Alcoa : il re dell'alluminio crolla a Wall Street dopo i conti deludenti : (Teleborsa) - Inizio di sessione da incubo per Alcoa . Il colosso statunitense dell'alluminio, da sempre indicato come buon barometro dello stato di salute dell'economia globale, sta cedendo quasi 8 punti percentuali a Wall Street - la maggior perdita degli ultimi 15 mesi - dopo aver svelato conti inferiori alle attese dagli analisti . Il quarto trimestre si ...

Wall Street indecisa dopo l'ennesimo rally : Partenza poco mossa per Wall Street dopo l'ennesimo rally che ha portato il Dow Jones a bucare anche quota 26 mila punti . Gli investitori hanno optato per una pausa di riflessione, anche se la nuova ...

I futures USA segnalano un avvio debole per Wall Street : Si preannuncia un avvio poco mosso per Wall Street dopo l'ennesimo rally che ha portato il Dow Jones a bucare anche quota 26 mila punti . I future sui principali indici statunitensi viaggiano infatti ...

Borse europee riflessive dopo i massimi di Wall Street : (Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia , in linea con i principali mercati di Eurolandia, dopo i massimi storici toccati ieri dalla borsa di Wall Street. In particolare l'...

Wall Street : previsto avvio debole dopo nuovi record - focus su dati macro e trimestrali : La decisione si tradurrà in un contributo all'economia Usa pari a 350 miliardi di dollari, nel corso dei prossimi cinque anni. Apple ha anche promesso di creare 20.000 nuovi posti di lavoro e di ...

Il mini-dollaro aiuta Wall Street e frena l'Europa : La debolezza del dollaro, che stride con la forza dell'economia USA che gli economisti vedono per i trimestri futuri, rappresenta ulteriore benzina sul fuoco delle aspettative rialziste, dato che ...

Borsa : Europa positiva dopo record Wall Street e Pil cinese - a Milano bene St : Ieri si e' tenuto a Roma un incontro riservato fra i vertici della banche italiane e il presidente del Ssm Daniele Nouy, dal quale non sono emersi cambiamenti di orientamento sulla politica di ...

Piazza Affari e Borse europee attese positive in avvio dopo record Wall Street e dato Cina : Secondo il Beige Book, diffuso ieri sera, l'economia e inflazione degli Stati Uniti sono cresciute a un ritmo tra il modesto e il moderato verso la fine del 2017, mentre i salari hanno continuato a ...