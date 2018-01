X Files 11 dal 29 gennaio in esclusiva su Fox

THE X- Files - Una puntata fuori dal comune quella mostrata nel promo del quarto episodio : Il network americano Fox, subito dopo la messa in onda della terza puntata , ha diffuso il promo del nuovo episodio dell’undicesima stagione intitolato “The Lost Art Of Forehead Sweat”. La puntata diretta da Darin Morgan, come abbiamo visto dal video è decisamente fuori dal comune . L’ episodio si rifà all’idea di The Mandela Effect, basato su gruppi di persone che ricordano una storia alternativa. Mulder e Scully, invece scoprono come ...

Files Go esce dalla beta : ora disponibile per tutti a livello globale : L'applicazione Files Go, il cui nome completo è Files Go by Google: Free up space on your phone, è stata lanciata da Google in beta chiusa qualche settimana fa e da oggi è disponibile per tutti dal Play Store. L'articolo Files Go esce dalla beta: ora disponibile per tutti a livello globale è stato pubblicato per la prima volta su Tutto Android.