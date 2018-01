WhatsApp | sarà possibile scambiare denaro con l' app

WhatsApp - arriva l'ennesima bufala digitale : ecco quale sarà Video : È una delle applicazioni che vanta milioni di utenti iscritti ed è uno dei sistemi di messaggistica istantanea più apprezzati, insieme a #Telegram ed a Messenger di Facebook, dagli utenti smartphone: parliamo ovviamente di #WhatsApp. La crescita che ha riguardato la nota applicazione di proprieta' di Zuckerberg è stata notevole negli ultimi anni, proprio perché tutti i sistemi di messaggistica istantanea sono diventati i principali mezzi di ...

WhatsApp - dal 1 gennaio sarà eliminato da alcuni smartphone Video : #facebook Inc, la societa' che ha assorbito l'applicazione di messaggistica istantanea più popolare al mondo, ha comunicato in maniera ufficiale che Whatsapp smettera' di funzionare su determinati telefoni cellulari [Video] a partire dal primo gennaio di questo anno appena iniziato. Una notizia forse amara per i possessori di quegli apparecchi telefonici che si ritroveranno, di punto in bianco, senza la possibilita' di utilizzare quella app che ...

WhatsApp - la novità d'inizio 2018 è la nota video : quando sarà lanciata? Video : Il 2018 sara' probabilmente un anno importante per il settore della tecnologia: protagonisti indiscussi saranno ancora una volta gli #Smartphone, dopo un fine 2017 all'insegna di Apple e del nuovo iPhone X. Gia' dai primi mesi del nuovo anno, e precisamente dal Mobile World Congress di Barcellona dal 26 febbraio all'1 marzo 2018 potrebbero essere svelati il Samsung Galaxy S9 ed il Huawei P11, mentre per l'autunno 2018 l'azienda di Cupertino ...

WhatsApp sarà ancora più semplice ed immediato - ecco perché Video : #WhatsApp continua ad essere una delle applicazioni di messaggistica istantanea [Video] più diffuse a livello globale. Continue conferme circa questo specifico aspetto le abbiamo analizzando il market share vantato dal servizio. Di anno in anno, la percentuale di utenti che ne fanno uso è in continuo aumento. Inoltre, non possiamo dimenticare che WhatsApp è stata la prima realta' in assoluto a porsi come valida alternativa rispetto ai classici, ...

WhatsApp : ecco i dispositivi su cui l’app non sarà più disponibile dal 2018 Video : #WhatsApp negli ultimi giorni non smette di far parlare di se. Nelle recenti settimane sono state introdotte [Video] alcune nuove funzioni che sono state molto gradite agli utenti che ne fanno uso. La funzionalita' che più ha sorpreso riguarda la possibilita' di cancellare i messaggi inviati. A tanti sara' infatti capitato di pentirsi di aver inviato un messaggio, ma non poter fare più nulla per rimediare alla ‘spiacevole’ situazione. Adesso ...

WhatsApp - dalla chat sarà possibile vedere video Youtube Video : Che sia uno dei sistemi di messaggistica istantanea più utilizzati è cosa nota, che gli sviluppatori siano pronti continuamente ad innovarlo anche: parliamo di #Whatsapp, sistema di messaggistica che insieme a #Telegram e Messenger di Facebook, domina la loro categoria. Negli ultimi anni infatti, abbiamo assistito ad un incremento notevole di iscritti a questi sistemi, in quanto sia i messaggi scritti, che i messaggi vocali o la possibilita' di ...

WhatsApp - inviare le registrazioni vocali sarà ancora più semplice Video : #WhatsApp è l'applicazione di messaggistica più utilizzata degli ultimi tempi. La piattaforma è riuscita a prendere piede nel corso degli anni grazie alle tante opportunita' che l'azienda offre ad i suoi consumatori. Dapprima gli utenti pagavano una tantum per utilizzare l'app, ma successivamente a causa anche della spietata concorrenza, l'azienda ha deciso di offrire il servizio di messaggistica gratuitamente. Nel corso degli anni, WhatsApp ha ...