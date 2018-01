WhatsApp | arriva la versione business | ecco in cosa consiste

WhatsApp - arriva la nuova truffa che prosciuga il credito : ecco come difendersi : WhatsApp è la piattaforma di messaggistica istantanea più utilizzata al mondo, nel corso degli anni l'app si è guadagnata il primato tra tutte le altre applicazioni che svolgono funzioni simili. Negli ultimi mesi molte sono state le novità introdotte dall'azienda che hanno colpito gli utenti in maniera nettamente positiva ma ta tutti i vantaggi che l'app propone bisogna però prestare molta attenzione a tutte le svariate truffe che circolano ...

WhatsApp Business è arrivato in Italia. Cosa cambia rispetto alla versione tradizionale : WhatsApp è ormai parte integrante delle vite di miliardi di utenti in ogni parte del mondo, viene usata da oltre 1.3 miliardi di persone ogni mese, e la sua popolarità continua a crescere costantemente grazie alle nuove funzionalità integrate dagli sviluppatori che rendono questo software sempre più completo. Con l’inizio del 2018, WhatsApp ha dimostrato ancora una volta la sua popolarità, come dimostra il nuovo record di 75 miliardi di ...

Instagram come WhatsApp : arriva l'ultimo accesso degli utenti : Instagram sta continuando a sviluppare la sua sezione di messaggistica con una nuova funzione che ha già debuttato in applicazioni popolari come Facebook Messenger e Whatsapp. Dalla schermata dei messaggi diretti, delle persone che hai seguito o con cui hai già chattato in precedenza ora è possibile vedere l'ultimo accesso. La nuova opzione "Mostra stato attività" è abilitata di default all'interno delle impostazioni di Instagram. Puoi scegliere ...

Anche WhatsApp contro le fake news : arriva la notifica anti-spam : Se da un lato sembra un problema di poco conto, rispetto alle grandi bufale che circolano in Rete o sui social, in grado di modificare l'opinione pubblica riguardo a un'elezione politica o ad altri ...

WhatsApp - chat di gruppo invadenti? Arriva la soluzione : Le chat di gruppo di Whatsapp, si sa, possono diventare piuttosto invadenti. Per fortuna, stando al sito WABetaInfo, con un prossimo aggiornamento sarà attivata una funzione che consentirà agli utenti di trovare e leggere rapidamente solo i messaggi in cui si è stati menzionati all’interno di un gruppo. Insomma, non più decine di messaggi da leggere per Arrivare al punto. Nel caso in cui si facesse parte di un gruppo particolarmente ...

Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp - ma non potete ancora utilizzarli : Il nuovo aggiornamento della versione beta di WhatsApp, arrivata alla versione 2.18.12, porta finalmente gli adesivi nella nota app di messaggistica. L'articolo Gli adesivi arrivano finalmente su WhatsApp, ma non potete ancora utilizzarli è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.

WhatsApp : arriva una nuova funzione - via i privilegi all'amministratore gruppi? : Lavori in corso: probabilmente è la frase migliore che attualmente si addice ad uno dei sistemi di messaggistica più apprezzati dagli utenti smartphone. Parliamo di WhatsApp, che insieme a Telegram e Messenger di Facebook, è diventato uno dei mezzi di comunicazione più apprezzato per molto utenti, partendo dalle chiamate e alle video chiamate, fino ad arrivare ai messaggi vocali, in attesa per quanto riguarda WhatsApp delle note video. Il motivo ...

WhatsApp - arriva l'ennesima bufala digitale : ecco quale sarà : È una delle applicazioni che vanta milioni di utenti iscritti ed è uno dei sistemi di messaggistica istantanea più apprezzati, insieme a Telegram ed a Messenger di Facebook, dagli utenti smartphone: parliamo ovviamente di WhatsApp. La crescita che ha riguardato la nota applicazione di proprietà di Zuckerberg è stata notevole negli ultimi anni, proprio perché tutti i sistemi di messaggistica istantanea sono diventati i principali mezzi di ...

Due nuove funzioni arrivano in WhatsApp e WhatsApp Business : Faceobook sa che chi si ferma è perduto, soprattutto in questo settore, e così è sempre al lavoro per portare nuove funzionalità all'interno delle sue applicazioni, soprattutto in WhatsApp e WhatsApp Business. L'articolo Due nuove funzioni arrivano in WhatsApp e WhatsApp Business è stato pubblicato per la prima volta su TuttoAndroid.