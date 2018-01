Web-serie a 80 anni Leggi razziali

'Aiutanti di mestiere' : la prima Web serie italiana : ... contraddizioni e potenzialità", Elisabetta Cosci, vice presidente Ordine nazionale dei giornalisti, "Raccontare il disagio tra diritto di cronaca e deontologia", Federico Basigli, consigliere Cnoas ...

Pubblicato il primo episodio della Webserie dedicata a Vampyr : L'interessante Vampyr è previsto in uscita per la primavera del 2018 su PlayStation 4, Xbox One e PC, ma al momento non abbiamo notizie riguardo la data di rilascio precisa. Tuttavia per lenire l'attesa, ecco che Dontnod Entertainment (Remember Me e Life is Strange) ha deciso di pubblicare una webserie dedicata al gioco.Ebbene, oggi, grazie alla segnalazione di Gematsu, possiamo dare uno sguardo al primo dei 4 episodi, intitolato "Episode I: ...

Una Web serie in provincia di Trapani. Si cercano attori e attrici di tutte le età : Melqart Productions, società di produzioni multimediali con sede a Trapani, è attualmente in fase di pre-produzione per la realizzazione della Web serie 'Il venditore di ispirazioni', un ambizioso ...

I geniali Minimad tornano con la nuova serie Web “Usciamo” : “Usciamo” è la nuova web serie targata Minimad e prodotta dalla Paimon Production di Andrea Pirri Ardizzone. Lanciata in questi giorni sui Social Network, la serie sta già riscuotendo un notevole successo di pubblico. Claudio Colica e Alessandro Meta, autori e protagonisti della serie, sono gli stessi che, nel 2014 e nel 2015, conquistarono il web con la saga delle cene di San Valentino. Da allora i due hanno fatto ...

L'attesissimo Vampyr sarà protagonista di una Webserie : In attesa di una data d'uscita (conosciamo solo la finestra di lancio: primavera 2018) che si spera verrà annunciata a breve, tutti coloro che sono interessati a Vampyr potranno ingannare l'attesa con una webserie tutta da scoprire.Dontnod Entertainment (sofware house che ha creato Remember Me e Life is Strange) ha annunciato "Dontnod Presents Vampyr", una webserie in quattro parti che ci permetterà di scoprire diversi dettagli alla base ...

Amazon esamina il bando per i diritti Web della Serie A : La società di Bezos avrebbe messo in piedi una task force per partecipare: l’Italia è un mercato in cui il colosso Usa ha importanti progetti di sviluppo. L'articolo Amazon esamina il bando per i diritti web della Serie A è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Al via la Web serie di Grey's Anatomy - 6 episodi in streaming con nuove matricole e personaggi storici : L'universo narrativo del medical drama di Shonda Rhimes è pronto ad espandersi : debutta giovedì 11 gennaio, sul sito ufficiale della ABC, una web serie di Grey's Anatomy in 6 episodi , incentrata ...

La Serie A alla sfida dei diritti sul Web : ecco chi punta sul calcio in streaming : Nell'asta di giugno le offerte sui diritti web del campionato furono ampiamente sotto il prezzo minimo. ecco cosa potrebbe accadere adesso. L'articolo La Serie A alla sfida dei diritti sul web: ecco chi punta sul calcio in streaming è stato realizzato da calcio e Finanza - calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Pino Insegno a Blogo : "La Premiata Ditta si è riunita per una Web serie nei supermercati" : Signori e signore: torna (anche) La Premiata Ditta. Il quartetto comico composto da Pino Insegno, Roberto Ciufoli, Tiziana Foschi e Francesca Draghetti ha divertito una generazione fra televisione e teatro, fino al 2007. Dieci anni fa la formazione ha deciso di prendersi una pausa. “La Premiata Ditta non è mai morta. Eravamo un gruppo di amici del quartiere Monteverde di Roma. Insieme sognavamo di fare questo mestiere (praticamente tutti ce ...

Tommaso Arnaldi - intervista al protagonista della Web serie con Pino Insegno : Tommaso Arnaldi è un giovane attore ed autore romano formatosi al Centro Sperimentale di Cinematografia e poi successivamente al Tribeca Film Center di New York. Dopo aver mosso i primi passi nel mondo del piccolo schermo, partecipando prima alla fiction I liceali 3 per la regia di Francesco Miccichè e, in seguito, ricoprendo diversi altri […] L'articolo Tommaso Arnaldi, intervista al protagonista della web serie con Pino Insegno sembra ...

Sandro - su DPlay Il Terzo Segreto di Satira fa il miracolo con le Webseries (senza tradirsi) : La piattaforma DPlay, che racchiude tutti i contenuti gratuiti di Discovery Italia, si è data anche alle produzioni originali, disponibili esclusivamente per il web. Una di queste è Sandro, divertente sorpresa pubblicata a fine novembre e di cui sono disponibili già tutti ed otto gli episodi della prima stagione (ciascuna puntata ha una durata di circa 6 minuti).Dietro a questo progetto c'è il collettivo di videomaker che lavorano sotto ...

