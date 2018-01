Volley | Superlega | Modena ferma Civitanova | Perugia si invola

Volley - SuperLega 2018 – 19^ giornata : Modena demolisce Civitanova - Perugia tenta la fuga in vetta! Trento ok su Verona : Domenica scoppiettante per la SuperLega: la 19^ giornata del massimo campionato italiano di Volley maschile ha rivoluzionato la classifica prima della sosta per la Final Four della Coppa Italia che si disputerà il prossimo weekend al PalaFlorio di Bari. Modena ha letteralmente dominato Civitanova espugnando l’Eurosuole Forum con un roboante 3-0. I Canarini vincono il secondo big match stagionale in trasferta dopo quello del PalaEvangelisti ...

Volley : Superlega - Piacenza vince a Milano al tie break : IL TABELLINO- REVIVRE Milano - WIXO LPR Piacenza 2-3 (25-23, 25-22, 20-25, 26-28, 11-15) REVIVRE Milano: Sbertoli 1, Klinkenberg 12, Averill 6, Tondo 11, Cebulj 28, Piano 13, Piccinelli (L), Schott 6, ...

Volley - SuperLega 2018 – Rimontone di Piacenza a Milano! Fei trascina i Lupi al tie-break - vittoria da playoff : Piacenza ha sconfitto Milano per 3-2 (23-25; 22-25; 25-20; 28-26; 15-11) nel secondo anticipo della SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Si trattava di uno scontro diretto fondamentale in ottica playoff. Rimonta pazzesca dei Lupi sul campo dei meneghini che, avanti 2-0, hanno subito il recupero degli emiliani con conseguente sorpasso in classifica generale (sesto posto in attesa del match di Padova). I biancorossi sono ...

Volley - SuperLega 2018 – Latina surclassa Vibo Valentia e prova a lottare per i playoff : Latina ha sconfitto Vibo Valentia con un netto 3-0 (25-23; 25-17; 25-20) nell’anticipo della 19^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Successo fondamentale per i pontini che provano a mantenere vive le speranze di accedere ai playoff (Piacenza è comunque distante cinque punti, a parità di incontri giocati). I calabresi, invece, incappano nella dodicesima sconfitta nelle ultime 13 partite giocate (hanno ...

Volley - SuperLega 2018 – 19^ giornata : Civitanova-Modena e Verona-Trento - incroci da urlo. Perugia cerca la fuga : Nel weekend la SuperLega tornerà in campo per la 19^ giornata. Il massimo campionato italiano di Volley maschile arriva a metà del girone di ritorno, poi ci si fermerà il prossimo fine settimana per dare spazio alla Final Four della Coppa Italia. Questo sarà un turno fondamentale per la classifica visto che sono in programma due big match da urlo: Civitanova sfida Modena (second contro terza), Trento vola a Verona (quinta contro quarta). La Lube ...

Volley : Superlega - venerdì al PalaBianchini l'anticipo Latina-Vibo : LATINA - Fine settimana lungo in Superlega UnipolSai con la 6a giornata di ritorno della Regular Season, che si apre venerdì 19 gennaio alle 20.30 con l'anticipo televisivo su RAI Sport + HD. Apripista del turno il confronto tra Taiwan Excellence Latina e Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia . Si tratta della sfida numero 20 tra le due formazioni. Al momento a guidare il ...

Volley - SuperLega 2018 – 18^ giornata : pagelle - top e flop. Show Sokolov-Juantorena - splende Argenta - Fei eterno - risorge Cebulj : Nel weekend si è disputata la diciottesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono stati i top, i flop e le pagelle dei giocatori che si sono messi maggiormente in luce. TSVETAN SOKOLOV e OSMANY JUANTORENA: 9. I mattatori indiscussi, insieme al buon Jiri Kovar e alla regia di Micah Christenson, del successo di Civitanova sul campo di Trento. I Campioni d’Italia rimangono in scia a ...

Volley - SuperLega 2018 – 18^ giornata - i migliori italiani. Juantorena combattivo - Zaytsev imbattibile - rivelazione Argenta - Fei generale : Nel weekend si è disputata la diciassettesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Vediamo quali sono gli italiani che si sono meglio comportati. OSMANY Juantorena. Mercoledì sera era uscito per una contrattura alla schiena, recupera prontamente, scende in campo con la sua ex Trento, domina la scena e trascina Civitanova verso una vittoria fondamentale nel big match di giornata. La Pantera va a referto ...

Volley : Superlega - Civitanova espugna Trento - Modena mette ko Verona : I TABELLINI- BIOSÌ INDEXA SORA - KIOENE PADOVA 1-3 (23-25, 28-30, 25-23, 21-25) BIOSÌ INDEXA SORA: Seganov 6, Fey 0, Caneschi 5, Petkovic 21, Nielsen 15, Mattei 5, Rosso 13, Marrazzo 0, Mauti (L). N.E.

Volley - SuperLega – 18^ giornata : Civitanova asfalta Trento e replica a Perugia - Modena risorge - Padova stupenda : Civitanova domina il big match con Trento e rimane in scia alla capolista Perugia, ieri trionfatrice su Monza. Questa è la notizia principale della 18^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile che si è conclusa oggi. Termina un tour de force che era iniziato a Santo Stefano fatto di ben 6 turni in soli 19 giorni di calendario. I Campioni d’Italia espugnano la tana dei dolomitici che crollano dopo nove ...

Volley - SuperLega 2018 – 18^ giornata : big match Trento-Civitanova - la Lube per rispondere all’allungo di Perugia. Modena deve rialzarsi : Oggi si completa la 18^ giornata di SuperLega, il massimo campionato di Volley maschile che chiude il tour de force iniziano a Santo Stefano. Sei turni in appena 19 giorni di calendario, una maratona che si conclude proprio in questa domenica. Perugia ieri ha sconfitto Monza nell’anticipo e ha allungato in testa alla classifica generale: i Block Devils hanno quattro punti di vantaggio su Civitanova che oggi pomeriggio affronterà Trento ...

Volley - SuperLega 2018 : Trento-Civitanova - big match 18^ giornata. Data - programma - orario d’inizio e tv : Oggi domenica 14 gennaio si giocherà Trento-Civitanova, big-match della 18^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Super sfida tra i dolomitici e i Campioni d’Italia, remake dell’ultima Finale scudetto vinta proprio dalla Lube. I ragazzi di coach Medei occupano il secondo posto in classifica e hanno bisogno assolutamente di vincere per rimanere in scia alla capolista Perugia che ora è distante ben ...