Video Goal Inter-Roma 1 – 1 : Highlights e Tabellino 21° Giornata Serie A 21-01-2017 : Risultato Finale Inter-Roma 1 -1 : Cronaca e Video Goal El Shaarawy, Vecino 21° Giornata Serie A 21 Gennaio 2018 Due squadre reduci da momenti non troppo felici. L‘Inter che non vince da cinque partite, nelle quali ha ottenuto tre pareggi e due sconfitte. L’ultima sfida è un pareggio con la Fiorentina in trasferta. La Roma non se la passa meglio, dato che viene da una sola vittoria, a fronte di due pareggi e altrettante ...

Video Goal Atalanta Napoli 0-1 : Highlights e Tabellino 21° Giornata Serie A 21-01-2017 : Risultato Finale Atalanta-Napoli 0-1: Cronaca e Video Goal Mertens 21° Giornata Serie A 21 Gennaio 2018 La gara si conclude sul risultato di 0-1 a favore degli uomini di Sarri; risultato giusto in una gara dove le due formazioni hanno dimostrato di esprimere un ottimo calcio. Da segnalare il ritorno al Goal di Mertens e la rete dello 0-2 annullata nel finale ad Hamsik. Con questo risultato il Napoli si porta a +4 sulla Juventus che però ha ...

Goal Quagliarella - l’attaccante blucerchiato si ‘beve’ Vitor Hugo e batte Sportiello [Video] : Goal Quagliarella – Sampdoria e Fiorentina sono in campo per la 21^ giornata di Serie A. A ‘Marassi’ sta andando in scena un vero e proprio scontro per una posizione in Europa League, obiettivo dichiarato di entrambe le squadre. A sbloccare il match ci ha pensato l’eterno Fabio Quagliarella alla sua 13^ rete stagionale. L’attaccante napoletano servito da Praet si beve Vitor Hugo, si gira e batte Sportiello. Un ...

Video Goal Atalanta Napoli 0-1 : Highlights e Tabellino 21° Giornata Serie A 21-01-2017 : Risultato Finale Atalanta-Napoli 0-1: Cronaca e Video Goal Mertens 21° Giornata Serie A 21 Gennaio 2018 La gara si conclude sul risultato di 0-1 a favore degli uomini di Sarri; risultato giusto in una gara dove le due formazioni hanno dimostrato di esprimere un ottimo calcio. Da segnalare il ritorno al Goal di Mertens e la rete dello 0-2 annullata nel finale ad Hamsik. Con questo risultato il Napoli si porta a +4 sulla Juventus che però ha ...

Esordio super per Pjaca con lo Schalke 04 : in goal dopo 5 minuti - che impatto! [Video] : Sono bastati cinque minuti a Marko Pjaca per mettersi in mostra con la maglia dello Schalke 04. L’attaccante croato, ceduto in prestito (oneroso) dalla Juventus fino a giugno, dopo aver trascorso un tempo in panchina, nell’intervallo dell’amichevole giocata dal club tedesco contro il Genk è stato gettato nella mischia e dopo appena cinque minuti ha timbrato il cartellino. L’ex bianconero si è reso protagonista di una ...

Video Goal Napoli-Verona 2-0 : Highlights e Tabellino 20^ Giornata Serie A 06-01-2018 : Risultato Finale Napoli-Verona 2-0 : Cronaca e Video Goal Koulibaly, Callejon 20° Giornata Serie A 6 Gennaio 2018 Il match finisce 2-0 e i partenopei si portano in prima posizione in classifica a +4 sulla Juventus e +9 sull’Inter, che ieri sera è stata raggiunta nel finale dalla Fiorentina. Il risultato sarebbe potuto essere più ampio data la fragilità della formazione di Pecchia (soprattutto del portiere Nicolas, parso molto ...

Video Goal Napoli-Verona Highlights e Tabellino 20° Giornata Serie A 06-01-2018 : Risultato Finale Napoli-Verona 2-0 : Cronaca e Video Goal Koulibaly, Callejon 20° Giornata Serie A 6 Gennaio 2018 Il match finisce 2-0 e i partenopei si portano in prima posizione in classifica a +4 sulla Juventus e +9 sull’Inter, che ieri sera è stata raggiunta nel finale dalla Fiorentina. Il risultato sarebbe potuto essere più ampio data la fragilità della formazione di Pecchia (soprattutto del portiere Nicolas, parso molto ...

Coppa Italia : passa la Juventus - Toro al tappeto con un goal per tempo Video : Poco fa è terminato l'ultimo quarto di finale dell'edizione di #Coppa Italia 2017/2018, con il successo della #Juventus che raggiunge l'Atalanta in semifinale, in un turno che stavolta prevedera' un doppio confronto. Juventus-Torino: breve racconto della partita Grazie a due assist 'sporchi' di Dybala, la Juventus vince 2-0 una rete per tempo con le reti di Douglas Costa e Mandzukic. Torino che prova dopo il primo goal subito una reazione di ...

Video Goal Napoli-Atalanta 1-2 : Highlights e Tabellino Quarti di Finale Coppa Italia 02-01-2018 : Risultato Finale Napoli-Atalanta 1-2: Cronaca e Video Goal Castagne, Gomez, Mertens Quarti di Finale Coppa Italia 2 Gennaio 2018 Ed è l’Atalanta ad aggiudicarsi questo quarto di Finale; i ragazzi di Gasperini hanno vinto meritatamente per 2-1 grazie alle reti di Castagne e Gomez (inutile quella di Mertens nel Finale). Una partita giocata alla grande, con la sfrontatezza tipica degli orobici consente ai nerazzurri di approdare in ...

Udinese - il goal da manuale contro il Bologna : da far vedere nelle scuole calcio! [Video] : L’Udinese vola grazie alla cura Oddo che ha portato la squadra friulana a ridosso della zona Europa League. Quest’oggi la squadra bianconera ha vinto per 2-1 sul campo del Bologna, grazie ad una rete davvero splendida di Lasagna che ha messo in mostra tutte le qualità della squadra a disposizione di Oddo. Danilo esce palla al piede dalla difesa, da quel momento in poi altri 4 tocchi tutti di prima di Ali Adnan, Jankto, De Paul ed ...

Bologna - una difesa da incubo sul goal di Widmer : cos’è accaduto? [Video] : Il Bologna di mister Donadoni era passato in vantaggio contro l’Udinese grazie all’autorete di Danilo. Il vantaggio però è durato poco, dato che qualche minuto dopo la rete degli emiliani è arrivato il pari di testa di Widmer. Nell’occasione però le lacune della retroguardia del Bologna son parse davvero clamorose. Il terzino dell’Udinese ha potuto staccare solo soletto dentro l’area e comodamente ha potuto colpire ...

Bologna-Udinese - autogoal di Danilo o goal di Verdi? il Video toglie ogni dubbio : autogoal Danilo – Bologna e Udinese sono in campo per la 19^ giornata di Serie A. I felsinei sono passati in vantaggio grazie ad un pazzesco autogoal del difensore dei friulani Danilo. Il centrale bianconero ha deviato il pallone su un tiro di Simone Verdi destinato probabilmente a finire sul fondo. Non ci sono dubbi quindi sul fatto che si tratti di autogoal. Un plauso va comunque anche all’esterno del Bologna per la costruzione ...

Balotelli e un 2017 all’insegna della rinascita : tutti i goal segnati in questo anno solare [Video] : Il 2017 che sta per concludersi può essere considerato l’anno della definitiva rinasciata per Mario Balotelli. ‘SuperMario’ ha dimostrato di aver messo definitivamente la testa a posto trascinando il Nizza a suon di goal. Nella passata stagione il numero 45 rossonero è riuscito a portare il club francese fino ai preliminari di Champions League mentre in questa prima parte di stagione i goal di Balotelli hanno permesso al Nizza ...

Video Goal Napoli-Sampdoria 3-2 : Highlights e Tabellino 18° Giornata Serie A 23-12-2017 : Risultato Finale Napoli-Sampdoria 3-2: Cronaca e Video Goal Ramirez, Allan, Quagliarella, Insigne, Hamsik 18° Giornata Serie A 23 Dicembre 2017 Primo tempo che si apre con un fulmine a ciel sereno per i padroni di casa: Caprari viene atterrato sui 30 metri, Gaston Ramirez si incarica della battuta e con un mancino formidabile sorprende Reina. Insigne&Co reagiscono subito, prima con Callejon e poi con Mertens ma a segnare è Allan al ...