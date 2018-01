Vibo Valentia Ferito in un agguato Alessandro Sicari custode del cimitero

Vibo Valentia ko - a Latina l'anticipo : Successo della Taiwan Excellence Latina per 3-0 sul Tonno Callipo Calabria Vibo Valentia (25-23, 25-17, 25-20), nell'anticipo della sesta giornata di ritorno della SuperLega di volley maschile. ...

Volley - SuperLega 2018 – Latina surclassa Vibo Valentia e prova a lottare per i playoff : Latina ha sconfitto Vibo Valentia con un netto 3-0 (25-23; 25-17; 25-20) nell’anticipo della 19^ giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. Successo fondamentale per i pontini che provano a mantenere vive le speranze di accedere ai playoff (Piacenza è comunque distante cinque punti, a parità di incontri giocati). I calabresi, invece, incappano nella dodicesima sconfitta nelle ultime 13 partite giocate (hanno ...

Vibo Valentia - non c'è posto all'obitorio : i cadaveri restano in corsia all'ospedale : Pensate che faccia debbono aver fatto i pazienti dell'ospedale di Serra San Bruno, importante centro collinare del Vibonese, quando spostandosi tra i locali del nosocomio si sono imbattuti nei ...

Vibo Valentia. Incidente in via Longobardi morta Rosa La Gala : Non ce l’ha fatta Rosa La Gala, la pensionata di 85 anni, rimasta ferita giorni addietro in un Incidente stradale a Vibo Valentia. L’ottantenne era stata sottoposta ad un delicato intervento a seguito dei traumi riportati nell’impatto con un’auto in…Continua a leggere →

Volley - Fronckowiak coach Vibo Valentia : (ANSA) - CATANZARO, 11 GEN - La Tonno Callipo Volley ha un nuovo allenatore. E' il brasiliano Marcelo Fronckowiak, di 50 anni. Lo rende noto la società calabrese. Il 5 gennaio era andato via Lorenzo ...

Vibo Valentia - giovane capodoglio ferito da una rete da pesca si spiaggia e muore : Parghelia (Vibo Valentia), 26 dicembre 2017 - Vittima di una rete da pesca , che gli ha quasi reciso la coda, così un giovane capodoglio si è spiaggiato ed è morto in località "Michelino" del Comune ...

Vibo Valentia : carcassa di capodoglio in spiaggia - “ucciso dalle reti” [GALLERY] : 1/5 Foto di Alessandro Raffo e Domenico Aiello ...

Volley - SuperLega 2017-2018 – 12^ giornata : Verona surclassa Vibo Valentia nell’anticipo e rafforza il quarto posto : Verona non smette più di volare e rafforza il quarto posto in classifica sconfiggendo Vibo Valentia per 3-0 (25-19; 25-21; 25-22) nell’anticipo della dodicesima giornata di SuperLega, il massimo campionato italiano di Volley maschile. I ragazzi di Grbic rimangono alle spalle delle tre corazzate, a soli tre punti di distacco da Modena che domani pomeriggio sarà impegnata nel big match contro Perugia: una scalata di assoluto livello dopo le ...