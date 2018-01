Via alla guerra di Erdogan contro i curdi | l' esercito vuole entrare nell' enclave di Afrin

Molestie - Usa : deputato repubblicano Via dalla Commissione etica : Un deputato repubblicano, Patrick Meehan, è stato rimosso dalla Commissione etica della Camera americana, dopo alcune notizie, riportate dal New York Times, che parlano di un suo accordo con ...

USA - SHUTDOWN CONTRO TRUMP/ Cos'è e cosa succede ora : Senato - Via alla trattativa con i democratici : Usa, SHUTDOWN CONTRO TRUMP: Cos'è e cosa succede ora. Senato non approva bilancio, il governo “chiude”. Sono stati bloccati i fondi federali, l'attività amministrativa si ferma(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 12:01:00 GMT)

Razzia alla scuola di Pontegradella - Via tablet e computer : Grosso bottino: rubato tutto il materiale informatico. I ladri hanno lasciato invece i palloni regalati dalla Spal

Viareggio - al Carnevale il carro con Pulcinella in sedia a rotelle con i volontari dell'Unione lotta alla distrofia : Il 27 gennaio prende il via il Carnevale di Viareggio, il più importante e spettacolare Carnevale d'Italia e d'Europa. Maestosi e giganteschi carri allegorici sfileranno lungo i viali a mare ...

Amici 17 Ed.2018/ Anticipazioni : Valentina ed Emma in crisi - Via dalla scuola? : Amici 17 , Anticipazioni 19 gennaio 2018: Black Soul Trio a rischio eliminazione! Carlo Di Francesco li avverte: per loro un'ultima chance nella scuola?(Pubblicato il Fri, 19 Jan 2018 16:29:00 GMT)

Pallamano - Europei 2018 : al Via la seconda fase - vincono Norvegia e Croazia. I risultati di giovedì 18 gennaio : E’ iniziata nella giornata di oggi la seconda fase degli Europei 2018 di Pallamano maschile, quella del Main Round, composto di due gironi da sei squadre, con le prime due che si sfideranno nelle semifinali. Ad aprire le danze è stato il match del gruppo I tra Norvegia e Serbia, molto equilibrato soprattutto nel primo tempo, chiuso 17-27, prima dell’allungo della formazione scandinava, timbrato da uno scatenato Kristian Bjornsen, ...

Arabia Saudita - al Via le “female driver”. Dubai alla ricerca di migliaia di guidatrici : L’Arabia Saudita apre alle donne alla guida. E la rivoluzione culturale diventa opportunità. A Dubai, la compagnia di trasporti Careem è alla ricerca di migliaia di “female driver”: “Sin dall’inizio abbiamo manifestato la volontà di aprire la nostra piattaforma al lavoro femminile. Abbiamo già avviato i programmi di training per arruolare le “Captainahs“. La rivoluzione avviata dal decreto del re Salman Bin ...

Benevento - Ciciretti dice addio : Via alla nuova avventura con il Parma : Benevento, Ciciretti dice addio: via alla nuova avventura con il Parma Serie A News Calcio - Notizie in Tempo Reale sulla Serie A, Calciomercato, Formazioni, Risultati, Classifiche ed altro... Benevento, Ciciretti- Amato Ciciretti dice addio al Benevento dopo tre stagioni. Il trequartista ha accettato l’offerta del Parma, e si prepara all’inizio della nuova avventura in maglia crociata. Lo stesso Ciciretti, però, ha voluto ...

Via libera alla missione in Niger - centrodestra spaccato sul voto : Un contingente delle nostre forze armate partirà per il Niger. Una missione non da combattimento ma di addestramento delle forze di sicurezza locali per combattere il terrorismo e controllare le frontiere dove passano i migranti. È stato l’ultimo voto della legislatura prima delle elezioni del 4 marzo. Dopo i senatori, ieri anche i deputati hanno v...

“L’albergo non c’è più” - un anno fa l’Hotel Rigopiano veniva spazzato Via da una valanga : 29 morti - dalla rabbia al miracolo dei sopravvissuti : 1/142 ...

Maltempo Livorno : riapre alla circolazione il Viale a mare : Persiste l’allerta meteo diramata dalla Protezione Civile per mareggiate e forte vento fino alle 20 di oggi, ma i fenomeni sono in attenuazione e il viale Italia a Livorno e’ stato riaperto al traffico. Il viale a mare e’ stato riaperto alla circolazione intorno alle 13.30 – si spiega in una nota del Comune – dopo l’ultimo intervento delle macchine spazzatrici di Aamps che hanno liberato la strada dai detriti ...

Lufthansa : la celebre cicogna blu e gialla sul punto di volare Via. : Il possibile resyling della celebre e riconoscibilissima livrea di Lufthansa nel mondo intero è sempre più probabile, se non addirittura imminente. Si parla con insistenza del prossimo 7 febbraio

Lufthansa : la celebre cicogna blu e gialla sul punto di volare Via. : Una nota finale per la cronaca: nel lontano 1988 proprio Lufthansa fece un test di cambio livrea su un boeing 737 e il risultato fu oltremodo goffo nell'abbondanza di giallo ed argento presenti. Le ...

