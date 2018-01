Verginità all' asta | parla la ragazza | Scherzo diventato incubo

Nicole e la Verginità all'asta per un milione di euro : "Vi racconto la verità - ecco come sono andate le cose" : Nicole, una giovane ragazza italiana di 18 anni, aveva deciso di mettere all'asta la sua verginità. Una notizia che nel giro di poco tempo...

18enne italiana mette Verginità all'asta/ Nicole non esiste : tutta una bufala - "Non so come uscirne!" : 18enne, verginità all'asta vale un milione di euro ma è tutta una bufala: adesso Nicole non sa come uscirne e chiede scusa a tutti, dagli amici alla sua famiglia, come finirà?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 10:23:00 GMT)

Verginità all'asta - parla Nicole : 'Scherzo stupido - ma ora è diventato un incubo' : "Mi dispiace molto, chiedo scusa a tutti, per primi a mio padre e a mia madre. È iniziata come una provocazione, ma ho capito quanto fossi dentro questa storia quando è arrivata l' offerta da un ...

Verginità all'asta - il tema scottante nel film Youtopia : 'Mi chiamo Nicole, sono una modella italiana e voglio mettere all'asta la mia Verginità'. E' questo l'incipit dei moltissimi articoli che stanno invadendo il web. Una ragazza italiana di 18 anni ha ...

"La mia Verginità all'asta? Non voglio diventare una escort - ma studiare - costruirmi un futuro e regalare una vita migliore alla mia famiglia" : Ha una voce piena di vita e un candore sincero nel raccontarci la sua storia al telefono, una purezza che quasi sbalordisce. Questa 18enne italiana che si fa chiamare Nicole - il suo vero nome non vuole rivelarlo per non farsi scoprire dai suoi -, infatti, è convinta fino in fondo della validità della risoluzione che ha preso quando era ancora minorenne e non ha paura di spiegare le motivazioni che l'hanno portata a mettere ...

Modella italiana mette all’asta la Verginità per pagarsi gli studi : “Spero di finanziarmi l’università e aiutare la mia famiglia” : Ha 18 anni, è italiana, e ha deciso di mettere all’asta la sua verginità. Nicole (nome fittizio) ha scelto in esclusiva un’agenzia di escort per l’asta, che le servirà a realizzare il suo sogno: trasferirsi nel Regno Unito per studiare business a Cambridge. Secondo il tabloid britannico The Sun, la maggior offerta arrivata fino a ora è di un milione di euro. “Ho deciso che la mia verginità era preziosa quando avevo 16 anni”, ha ...

