Venezia | 1 100 euro per un pranzo con 4 bistecche | frittura e acqua | turisti sporgono

Venezia - 1.100 euro per pranzo : turisti giapponesi sporgono denuncia : Venezia, 1.100 euro per pranzo: turisti giapponesi sporgono denuncia I quattro viaggiatori avevano ordinato 4 bistecche, una frittura mista e acqua. La replica del gestore egiziano: “Nessuno si è lamentato” Continua a leggere L'articolo Venezia, 1.100 euro per pranzo: turisti giapponesi sporgono denuncia sembra essere il primo su NewsGo.

