Venezia | 1 100 euro per un pranzo con 4 bistecche | frittura e acqua | turisti sporgono

A Venezia un conto al ristorante da 1100 euro. Presto un decalogo a prova di truffe per i turisti : Il sindaco promette punizioni esemplari mentre i Veneziani si affrettano a preparare un decalogo anti-truffe per i visitatori: non c’è pace tra le calli a pochi giorni dall’avvio del Carnevale di Venezia. A far finire la città lagunare, per l’ennesima volta, sulla stampa internazionale è stato il nuovo caso di pranzo “salato” servito a pochi passi ...

Venezia - 1.100 euro per pranzo : turisti giapponesi sporgono denuncia : I quattro viaggiatori avevano ordinato 4 bistecche, una frittura mista e acqua. La replica del gestore egiziano: "Nessuno si è lamentato"

