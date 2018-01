Usa una sega a catena per trasformare gli alberi in sculture impressionanti FOTO

Usa - giallo sulla morte di una pornostar 23enne : è il quinto caso in tre mesi : Su Twitter aveva pubblicato un messaggio alquanto sibillino poche ore prima di essere trovata senza vita: "La sento ovunque. Non mi fa più paura". Queste le ultime parole di Olivia Lua, pornostar ...

Belen Rodriguez madrina di battesimo/ Foto - "valori finiti" o solo una scUsa per attaccarla? : Belen Rodriguez madrina di battesimo del figlio dell'amica Antonia Achille: la showgirl argentina condivide una Foto dell'evento e sul web infiamma la polemica.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 16:21:00 GMT)

Ucraina - Poroshenko ha Usato passaporto falso per una vacanza lussuosa alle Maldive - : "Valeriy Heletey (comandante del corpo di guardia dello Stato ucraino - ndr) ha scritto una lettera all'SBU "top secret", secondo cui il presidente avrebbe ricevuto minacce. Grazie a questa lettera il ...

Meltdown e Spectre : attenzione - una patch malevola è stata diffUsa online : Le due vulnerabilità di sicurezza, Meltdown e Spectre, anzi riguardano milioni di dispositivi in ??tutto il mondo, a partire dai PC Windows, Mac e Linux fino ad arrivare ad Adroid e iOS Si è scatenata pertanto un po’ di preoccupazione generale, soprattutto nel mercato business dove le aziende inseriscono nei propri dispositivi dei dati che se dovessero diventare pubblici potrebbero causare diversi problemi. Per affrontare questa brutta ...

'Nessuna frattura - abbiamo un unico programma'. Grillo e Di Maio accUsano i giornalisti : 'Si sono inventati tutto' : "abbiamo un unico programma presentato ieri assieme al simbolo e un unico candidato premier. Come sempre abbiamo detto, la sera delle elezioni, se non dovessimo aver raggiunto la maggioranza assoluta, ...

AbortI falliti/ Usa - vittoria pro-life : approva una legge per proteggere i neonati : vittoria del fronte "pro-life" negli Stati Uniti: la Camera dei Rappresentanti ha di recente approvato un nuovo provvedimento che tutela i neonati dopo un aborto fallito(Pubblicato il Sat, 20 Jan 2018 08:43:00 GMT)

Pattinaggio artistico - Carolina Kostner : regalaci una nuova magia! Sfida all’Armata Russa - una MUsa danzante per la vittoria : Facci sognare ancora una volta, regalaci l’ennesima magia, tira fuori tutta la classe e pennella linee uniche che entrino nel nostro cuore e in quello delle giurie. L’Italia ha bisogno della sua Musa ispiratrice, tutta la Nazione vuole sognare con la sua Divina dalle mille imprese, un Paese intero si stringe attorno a una delle sue meraviglie più lucenti per sognare l’impensabile, per volare verso l’impossibile. Carolina ...

Follia in Usa : poliziotto uccide un ragazzo di 16 anni in un tribunale : Follia in USA: poliziotto uccide un ragazzo di 16 anni in un tribunale Joseph Haynes, 16 anni, è stato ucciso in un tribunale da un vicesceriffo; l’uomo ha aperto il fuoco dopo essere stato aggredito dal giovane, che aveva minacciato di arrestare.Continua a leggere Joseph Haynes, 16 anni, è stato ucciso in un tribunale da […] L'articolo Follia in USA: poliziotto uccide un ragazzo di 16 anni in un tribunale sembra essere il primo su ...

"Indagate sul suicidio di quell'uomo" - spunta una lettera anonima sull' omicidio di Roberta RagUsa : "Indagate su un uomo suicidatosi a Pisa nel 2016 sotto il treno della linea ferroviaria Pisa-Lucca". Così inizia la l ettera anonima inviata alla redazione di 'Chi l'ha visto? ' e riguardante il caso ...

Professore abUsa di una studentessa - arrestato si giustifica : 'Ero innamorato' Video : L'episodio si è verificato a Roma, a finire in manette Massimo De Angelis [Video], docente di 53 anni, accusato di #violenza sessuale ai danni di minore. Interrogato dal gip il docente ha ammesso tutto, ma si è giustificato sostenendo di essere stato innamorato. Il prof, durante l'interrogatorio ha chiesto più volte scusa a tutti, soprattutto a cominciare dai genitori della ragazza - afferma Massimo De Angelis - oltre a tradire me stesso, ho ...

I fumatori hanno una visione distorta dei danni caUsati dal fumo : I fumatori hanno una percezione distorta di quando si manifesterà l’insorgenza delle condizioni legate al fumo, secondo un nuovo studio condotto dai ricercatori dell’Università di Milano-Bicocca e dell’University of Surrey. Nel primo studio di questo tipo, i ricercatori hanno intervistato 162 fumatori e non fumatori sulla loro comprensione dell’insorgenza delle condizioni di salute negative associate al fumo. Ai partecipanti è stato chiesto di ...

