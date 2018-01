Uomini e Donne Puntata di Oggi 22 gennaio 2018 | Emanuele Trimarchi lascia lo studio!

Uomini e Donne anticipazioni : Emanuele eliminato - Marta smascherata va via : Uomini e Donne anticipazioni Trono Classico 21/01/2018: eliminato Emanuele Trimarchi e segnalazione su Marta Oggi negli studi di Uomini e Donne si è registrata un’altra puntata del Trono Classico. In studio, stando a quanto riportato dalle anticipazioni rilasciate dal Vicolo delle News, c’erano i tronisti: Nicolò Brigante, Mariano Catanzaro, Sara Affi Fella e Nilufar Addati. […] L'articolo Uomini e Donne anticipazioni: Emanuele ...

Uomini e Donne over : Tina e Giorgio Manetti sorpresi insieme a Viterbo : Ritorniamo a parlare di televisione e lo facciamo occupandoci di una situazione alquanto spinosa che è venuta a crearsi negli studi di Uomini e Donne. Da qualche settimana a questa parte nelle puntate dedicate agli over si discute insistentemente sulla vera natura del rapporto esistente fra Giorgio Manetti e Tina Cipollari. I due,infatti, in più di un'occasione sono stati accusati da parte di Gemma Galgani di avere una relazione non solo di ...

LIVE Uomini e Donne Paolo Crivellin la scelta : ultimi momenti di suspance Video : Nelle ultime settimane il trono di Paolo Crivellin con i suoi continui rinvii della scelta ha tenuto con il fiato sospeso moltissimi fan. Paolo doveva scegliere la compagna gia' nella registrazione del 27 dicembre ma [Video]....colpo di scena, ha rinunciato a scegliere con la motivazione che non era ancora pronto a decidere tra Angela, Giorgia e Marianna. Anticipazioni trono classico: Paolo Crivellin scelta, i rinvii precedenti Le anticipazioni ...

LIVE Uomini e Donne Paolo Crivellin la scelta : ultimi momenti di suspance : Uomini e Donne continua ad appassionare e ad emozionare il pubblico con le sue vicende e nelle ultime settimane il trono di Paolo Crivellin con i suoi continui rinvii della scelta ha tenuto con il fiato sospeso moltissimi fan. Paolo doveva scegliere la compagna già nella registrazione del 27 dicembre ma....colpo di scena, ha rinunciato a scegliere con la motivazione che non era ancora pronto a decidere tra Angela, Giorgia e ...

Uomini e Donne oggi - Manuel Vallicella apre il suo negozio : c’è anche Giulia De Lellis : Uomini e Donne oggi: Manuel Vallicella inaugura il suo negozio di tatuaggi, il messaggio di Giulia De Lellis Grande traguardo, dopo Uomini e Donne, per Manuel Vallicella che ha aperto il suo negozio di tatuaggi e piercing. Sappiamo bene che questo settore rappresenta per lui una delle sue passioni. Impossibile non notarlo, visto i molteplici tatuaggi […] L'articolo Uomini e Donne oggi, Manuel Vallicella apre il suo negozio: c’è anche ...

Di quanto sono più bassi gli stipendi delle donne rispetto a quelli degli Uomini : Nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini. Lo affermano le Nazioni Unite, secondo cui si è difronte al 'più grande furto della storia'. Per ogni dollaro guadagnato da un uomo, ...

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - compleanno da single per Gemma Galgani? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: compleanno da single per Gema Galgani? Tina Cipollari e Giorgio Manetti sempre al centro del gossip, ci sarà un colpo di scena?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Lory Del Santo/ "Sulle molestie sto con gli Uomini - accuse delle donne schifose e violente!" (Domenica In) : Lory Del Santo sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, contenitore domenicale di Rai 1. L'attrice sarà ospite della rubrica "A casa di..." con Benedetta Parodi.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:13:00 GMT)

Uomini e Donne news : ecco perché Alex Migliorini ha scelto Alessandro : Alex e Alessandro di Uomini e Donne ospiti in radio Alex Migliorini, tronista del Trono Gay di Uomini e Donne, ha scelto Alessandro D’Amico, preferendolo a Claudio Merangolo. I due stanno insieme da due mesi e mezzo e convivono a Milano. Il loro percorso all’interno del programma televisivo di Canale 5 è stato apprezzato sin […] L'articolo Uomini e Donne news: ecco perché Alex Migliorini ha scelto Alessandro proviene da Gossip ...

Uomini e Donne - Riccardo e Camilla : presto un figlio insieme : Riccardo Gismondi di Uomini e Donne sogna matrimonio e figli con Camilla Mangiapelo Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Lui seduto sul famoso trono e lei sulla sedia rossa da corteggiatrice. La principale rivale della romana è stata Martina Luchena che, poco prima della scelta, ha abbandonato il programma. […] L'articolo Uomini e Donne, Riccardo e Camilla: presto un figlio insieme ...

Le donne guadagnano il 23% in meno degli Uomini (dati Onu) : Roma, 20 gen. (askanews) Le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini, 'il più grande furto della storia'. Lo dicono in numeri diffusi dall'Onu. Non c'è 'un solo paese ne un solo settore ...