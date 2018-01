Uomini e Donne oggi | Manuel Vallicella apre il suo negozio | c’è anche Giulia De Lellis

Uomini e Donne/ La scelta di Paolo Crivellin : Maria De Filippi dà l'ultimatum? (Trono Classico) : Uomini e Donne, anticipazioni trono classico e news: Paolo Crivellin, al centro delle polemiche e nel programma da mesi, sceglierà oggi la donna con cui lasciare lo studio?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 11:09:00 GMT)

Uomini E DONNE/ Anticipazioni - compleanno da single per Gemma Galgani? (Trono Over) : UOMINI e DONNE, Anticipazioni trono over: compleanno da single per Gema Galgani? Tina Cipollari e Giorgio Manetti sempre al centro del gossip, ci sarà un colpo di scena?(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 07:05:00 GMT)

Lory Del Santo/ "Sulle molestie sto con gli Uomini - accuse delle donne schifose e violente!" (Domenica In) : Lory Del Santo sarà tra gli ospiti della nuova puntata di Domenica In, contenitore domenicale di Rai 1. L'attrice sarà ospite della rubrica "A casa di..." con Benedetta Parodi.(Pubblicato il Sun, 21 Jan 2018 04:13:00 GMT)

Uomini e Donne news : ecco perché Alex Migliorini ha scelto Alessandro : Alex e Alessandro di Uomini e Donne ospiti in radio Alex Migliorini, tronista del Trono Gay di Uomini e Donne, ha scelto Alessandro D’Amico, preferendolo a Claudio Merangolo. I due stanno insieme da due mesi e mezzo e convivono a Milano. Il loro percorso all’interno del programma televisivo di Canale 5 è stato apprezzato sin […] L'articolo Uomini e Donne news: ecco perché Alex Migliorini ha scelto Alessandro proviene da Gossip ...

Uomini e Donne - Riccardo e Camilla : presto un figlio insieme : Riccardo Gismondi di Uomini e Donne sogna matrimonio e figli con Camilla Mangiapelo Riccardo Gismondi e Camilla Mangiapelo si sono conosciuti nello studio di Uomini e Donne. Lui seduto sul famoso trono e lei sulla sedia rossa da corteggiatrice. La principale rivale della romana è stata Martina Luchena che, poco prima della scelta, ha abbandonato il programma. […] L'articolo Uomini e Donne, Riccardo e Camilla: presto un figlio insieme ...

Le donne guadagnano il 23% in meno degli Uomini - Onu : "Il più grande furto della storia" : Secondo l'Onu, si tratta del "più grande furto della storia": il fenomeno, noto come il gender pay gap, è quello per cui nel mondo le donne guadagnano in media il 23% in meno degli uomini. Secondo i dati raccolti dalle Nazioni Unite, non vi sono distinzioni di aree, comparti, età o qualifiche.

